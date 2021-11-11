من يحشر آلاف اللاجئين على حدود أوروبا؟
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rpte
كريم النوري نائب وزير الهجرة والمهاجرين العراقي ماريانا بيلينكايا صحفية اوميد محمد نائب في البرلمان العراقي ماجد القيسي رجل أعمال يتحدثون لـ RT عن محنة اللاجئين
كريم النوري نائب وزير الهجرة والمهاجرين العراقي ماريانا بيلينكايا صحفية اوميد محمد نائب في البرلمان العراقي ماجد القيسي رجل أعمال يتحدثون لـ RT عن محنة اللاجئين
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.