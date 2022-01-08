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معارك عنيفة في شبوة ومأرب.. الحسم للحوثيين أم لألوية العمالقة؟

أخبار العالم العربي

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تقدم في عدة مديريات بشبوة أحرزته ألوية العمالقة حسب مصادر عسكرية يمنية مكنتها من تطويق المحافظة فيما تتحدث بعض المصادر عزمها حسم معارك مأرب أيضا واسترجاع مناطق يسيطر عليها الحوثيون

بالتزامن أعلن التحالف العربي تدمير ستة مواقع لتخزين وإطلاق المسيرات في محافظة حجة، ووجه اتهامات للحوثيين بعسكرة الموانئ بينما نشرت جماعة أنصار الله الحوثية صورا قالت إنها تكشف عمليات لنقل التحالف آليات عسكرية عبر السفينة الإماراتية قبل احتجازها الاثنين الماضي.
هل تقلب ألوية العمالقة الموازين في شبوة ومأرب؟ وكيف سيواجه الحوثيون ما وصف بإعادة التموضع للقوات اليمنية المشتركة؟

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