من قاد المارينز إلى مخبأ صدام حسين؟

تاريخ النشر:04.01.2024 | 17:51 GMT |
أحد آخر مرافق لصدام حسين في مخبأه بمدينة الدور يصف الرواية الكاملة لاعتقاله.
أصدرت حكومات الولايات المتحدة وأستراليا والبحرين وبلجيكا وكندا والدنمارك وألمانيا وإيطاليا واليابان وهولندا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة، بيانا تحذيريا مشتركا للحوثيين.
قالت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس إنها تمكنت في عملية مزدوجة مع "كتائب المجاهدين" من إسقاط طائرة استطلاع من طراز "هيرمز 900" بصاروخ مضاد للطائرات شرق مدينة غزة.
قال أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله في كلمة مساء الأربعاء، إن القائد الكبير الشيخ صالح العاروري أمضى شبابه وعمره في الجهاد والمقاومة والعمل والقتال والأسر والهجرة والجهاد.
ظهرت مقدمة الأخبار الإسرائيلية ليتال شيمش ومسدسها على خصرها داخل الأستديو.
أصيب الأهالي في طيبة شمال مدينة الأقصر المصرية بالذعر بعد عقر حيوان غريب لـ 4 أشخاص بينهم صغير عمره 8 سنوات، محدثا بهم إصابات استدعت نقلهم إلى المستشفى في الحال.
صور أحد الجنود الإسرائيليين لحظات تفجيرهم لمبان سكنية في حي النجار شرق خان يونس في قطاع غزة، فيما قام أحدهم بإشعال سيجارة.
قال جون كيربي منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي إن واشنطن لم يعد لديها الأموال الكافية لمواصلة دعم أوكرانيا، وأن المساعدات الجديدة تتطلب موافقة الكونغرس.
كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، عن تفاصيل خطة إسرائيل المثيرة للجدل المتعلقة بالسيطرة على محور صلاح الدين "فيلاديفيا" ومعبر رفح البري بين مصر وقطاع غزة.
تبدأ الرؤية كقاعدة عامة بالضعف بعد بلوع الشخص الأربعين من العمر حتى إذا كانت مثالية قبل ذلك. فما العمل؟
قتل وأصيب العشرات في تفجير إرهابي خارج مرقد قاسم سليماني يمحافظة كرمان الإيرانية، وأفادت مصادر أمنية رسمية بأن التفجير نجم عن حقيبتين تحتويان على عبوات ناسفة.
أكد المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، أن ما يحدث في البحر الأحمر هو نتيجة للعملية الإسرائيلية الوحشية في غزة.
أفادت وكالة "بلومبيرغ" بأن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي لكرة القدم، اشترى قصرا في جزيرة النخيل بمدينة دبي الإماراتية.
نشرت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية مشاهد من عملية مشتركة نفذتها "السرايا" مع "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس.
ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن مصر أبلغت إسرائيل رسميا بتجميد دورها كوسيط بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في إطار المساعي لإبرام صفقة تبادل جديد للأسرى، على ضوء قتل صالح العاروري.
أفادت وكالة "إرنا" نقلا عن مصدر مطلع بأن التحقيقات وتسجيل كاميرات المراقبة في محافظة كرمان الإيرانية تشير إلى وجود انتحاري خلف أحد التفجيرين كحد أدنى.
هاجم متهم قاضية في ولاية نيفادا الأمريكية حيث قفز فجأة على طاولة الدفاع وكرسي القاضي أثناء النطق بالحكم عليه، وأثار شجارا دمويا.
قال رئيس وزراء السودان السابق، عبد الله حمدوك، إنه خاطب قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، لحثه على قبول طلب الاجتماع المباشر مع تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم).
رجّح العقيد البريطاني المتقاعد هيميش دي بيرتون غوردن إرسال حلف "الناتو" قواته إلى أوكرانيا إن انهارت قوات كييف بالكامل أمام الجيش الروسي.
كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، عن محاولة استخدام تقنية جديدة خلال مباريات كأس موسم الرياض، المقرر إقامتها بين شهري يناير وفبراير 2024.
أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بأن رئيس بلدية كريات شمونة الإسرائيلية صرح بأنه واثق من أن حزب الله سيرد على عملية اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي في حركة حماس صالح العاروري.
أفادت قناة NHK بأن طائرة خفر السواحل الياباني توقفت على المدرج في مطار هانيدا بطوكيو 40 ثانية قبل أن تصطدم بها طائرة الركاب التي احترقت بالكامل جراء الحادث.
نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد للحظة تدمير دبابة أوكرانية وهروب طاقمها دون مقاومة في إحدى مناطق الاشتباك بمنطقة العملية العسكرية في أوكرانيا.
أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، أن شرعية تحركات التحالف الأمريكي في البحر الأحمر من وجهة نظر القانون الدولي تثير شكوكا جدية.
أفادت وثائق قضائية بأن شاهدة في قضية الملياردير الأمريكي جيفري إبستين المتهم بدعارة القاصرات، أكدت أن الأخير خطط للاتصال بالرئيس السابق دونالد ترامب لترتيب زيارته لكازينو تابع له.
انطلقت في العاصمة اللبنانية بيروت بعد ظهر اليوم مراسم تشييع نائب رئيس المكتب السياسي في الحركة صالح العاروري والقائدين في "القسام" الذين اغتيلوا يوم الثلاثاء الماضي.
يلجأ الكثيرون إلى إشعال الشموع المعطرة باعتبارها وسيلة لتعديل المزاج والاسترخاء، لكن هذه الممارسة قد تزيد في الواقع من خطر حدوث مشاكل صحية سيئة.
قتل إمام مسجد أمريكي بإطلاق للنار استهدفه أمام مسجده في نيوراك بولاية نيوجيرسي المجاورة لنيويورك، فيما استبعدت السلطات أن تكون الجريمة قد وقعت بدوافع عنصرية.
أظهرت لقطات التلفزيون الإيراني أكواما من جثث القتلى في انفجارين بالقرب من مرقد الجنرال سليماني في إيران، أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص.
ذكرت صحيفة "نداء الوطن" أن نائب رئيس المكتب السياسي في حركة "حماس" صالح العاروري، الذي اغتيل يوم أمس في بيروت، تم استهدافه بصاروخ مباشر عند ركوبه السيارة.
دانت مصر والسعودية وسوريا والإمارات وفلسطين الهجوم الذي أودى بحياة 95 شخصا في إيران، إثر تفجيرين استهدفا حشودا كانت تحيي الذكرى السنوية الرابعة لاغتيال اللواء قاسم سليماني.
دان الأزهر الشريف، بشدة، التفجيرين الإرهاربيين اللذين وقعَا يوم الأربعاء بالقرب من مقبرة مدينة كرمان الإيرانيَّة وأسفرا عن سقوط مئات القتلى والجرحى.
مع دخول الحرب في قطاع غزة يومها الـ90 يستمر القصف الإسرائيلي على مختلف مناطق شمال وجنوب القطاع، فيما ينذر اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" صالح العاروري بالتصعيد.
قال داغ بيندو مستشار الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان إن الولايات المتحدة فقدت بالكامل الأمل بانتصار أوكرانيا، وبدأت تدفع كييف نحو التفاوض مع موسكو.
قال حسن حب الله مسؤول العلاقات الفلسطينية في حزب الله اللبناني إن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أوشكت على الانتهاء بهزيمة الكيان الصهيوني.
قال أوليغ سوسكين مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق إنه بات من الضروري على الشعب الأوكراني التخلص من فلاديمير زيلينسكي وأتباعه، والسعي لإحياء السلام مع روسيا.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس، أن الدفاعات الجوية تصدت لهجوم صاروخي نفذته قوات كييف في أجواء شبه جزيرة القرم الروسية وأنها أسقطت 10 صواريخ.
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف لاختراق دفاعاته، ويحقق مكاسب ميدانية على مختلف المحاور ملحقا بالعدو خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
أعلنت جامعة الدول العربية رفضها اتفاق إثيوبيا وإقليم أرض الصومال على بناء أديس أبابا قاعدة عسكرية وتطوير ميناء على البحر الأحمر في الإقليم.
قتل قيادي بارز في حركة "النجباء" وأصيب آخرون اليوم الخميس بضربة وجهتها مسيرة مجهولة استهدفت مقرا أمنيا للحشد الشعبي شرقي بغداد.
أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء، عن خالص تعازيه للقيادة الإيرانية في ضحايا الهجمات الإرهابية بمحافظة كرمان جنوب شرق البلاد.
أكد مسؤول إسرائيلي أن إسرائيل لن تلغي عملياتها في قطاع غزة بعد المحاكمة في لاهاي، مشيرا إلى أن الجانب الإسرائيلي يدرس الآن رفع دعوى مضادة ضد جنوب إفريقيا أو إيران أو حماس.
أفادت وكالة "نوفوستي" بأن فنزويلا سجلت حتى أكتوبر الماضي أعلى نسبة للتضخم في العالم حيث ارتفعت كلفة الخدمات والمعيشة بواقع 317%، متقدمة على لبنان الذي حل ثانيا بـ215%.
وجهت وزارة العدل الأمريكية لائحة اتهام جديدة، للسيناتور الأمريكي روبرت (بوب) مينينديز، بتلقي رشى من قطر نظير تقديم خدمات لها.
دخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ89 في ظل استمرار القصف الإسرائيلي على مختلف مناطق القطاع فيما ينذر اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في ضاحية بيروت بالتصعيد.
رجّح جو تيه يونغ المرشح لمنصب مدير الاستخبارات الكورية الجنوبية أن تخلف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، ابنته كيم جو أيه.
استهل فريق جيرونا المتألق، مشواره في العام الجديد 2024، بفوز تاريخي صعب على ضيفه أتلتيكو مدريد (4-03) في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم الأربعاء، ضمن الجولة 19 من الدوري الإسباني.
أظهر أحد كبار المعالجين الفيزيائيين، في مدينة نيويورك، كيف يمكن لخمسة تمارين سهلة التغلب على آلام الظهر في دقائق.
بدأ مكتب المدعي العام في محافظة بولو التركية تحقيقا في لوحة إعلانية وضعتها بلدية المدينة تسيء للسعوديين على خلفية إلغاء كأس السوبر التركي بين فريقي فنربخشة وغلطة سراي في الرياض.
أفاد مراسل RT بشن الطيران الإسرائيلي غارات مكثفة رافقها قصف مدفعي على مناطق متفرقة في قطاع غزة اليوم الخميس، تزامنا مع اشتباكات عنيفة على عدة محاور في القطاع.
أعلن الاتحاد الدولي لنقابة لاعبي كرة القدم المحترفين "فيفبرو - FIFPRO" عن قائمة المرشحين للتشكيلة المثالية لعام 2023، التي خلت من اسم النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول.
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف لاختراق دفاعاته، ويحقق مكاسب ميدانية على بعض المحاور، مكبدا العدو خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
أفادت تقارير صحفية بأن القضاء الفرنسي يحقق في قضية فساد تطال انتقال النجم البرازيلي نيمار من برشلونة إلى صفوف نادي باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو صيف 2017.
نفت وزارة الخارجية الأمريكية أن تكون الولايات المتحدة غيرت أهداف سياستها في أوكرانيا من "الانتصار الكامل على روسيا" إلى تعزيز موقف كييف في مفاوضات السلام المحتملة.
قدم مسؤول كبير في وزارة التعليم الأمريكية استقالته بسبب موقف الولايات المتحدة من حرب قطاع غزة والقصف الإسرائيلي المدمر الذي أحدث كارثة إنسانية وصحية في القطاع.
تشهد منطقة شمالي أوروبا طقسا شديد البرودة، حيث انخفضت درجات الحرارة إلى أقل من 40 درجة مئوية تحت الصفر، لتحطم الرقم القياسي المسجل منذ 25 عاما لأبرد ليلة في يناير في السويد.
أعلن القنصل الروسي في نيويورك ألكسندر زاخاروف عدم وجود معلومات عن جرحى روس بعد الانفجارات التي وقعت في جزيرة روزفلت، وتراقب القنصلية الوضع في المدينة عن كثب.
لا تتخذ الولايات المتحدة أية خطوة للابتعاد عن حافة الهاوية في العلاقة مع كوريا الشمالية التي تستمر في صعودها العسكري والنووي. دانييل دي باتريس – ناشيونال إنترست
يحتوي الفستق في تركيبه على أكثر من 50 بالمئة من الدهون، أي هو منتج عالي السعرات الحرارية. ومع ذلك يجب أن يدرج في النظام الغذائي. لماذا؟
قالت السيناتورة الديمقراطية الأمريكية، إليزابيث وارن، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته الحربية اليمينية، أوجدوا كارثة إنسانية في غزة.
عثر العلماء في شمال غرينلاند الدنماركية على مجموعة جديدة من أحفوريات الحيوانات المفترسة المنقرضة في منطقة سيريوس باسيت، تعود للعصر الكمبري المبكر.
استقبل وزير الخارجية سامح شكري اليوم الأربعاء، وفدا يضم 8 أعضاء من مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين برئاسة السيناتور "جوني إرنست"، والذي يزور مصر في إطار جولة إقليمية في المنطقة.
تمكنت دراسة حديثة أخيرا من فك الشفرة السرية المخبأة داخل فستان حريري عتيق يعود تاريخه إلى قرن من الزمان والذي استعصى على خبراء التشفير لمدة عقد من الزمن.
يستمر بعض المسؤولين الأوروبيين بإثارة سخط رواد مواقع التواصل الاجتماعي في منشوراتهم أو بتصريحات يدلون بها وتكون في غير محلها ومليئة بالمغالطات والألاعيب السياسية.
ارتفع عدد ضحايا الانفجارات في كرمان الإيرانية خلال مواكب الجنازة في ذكرى وفاة الجنرال قاسم سليماني إلى 211، حسبما ذكرت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية.
تعرضت بعض المدن اليابانية لدمار واسع النطاق مع انهيار المباني السكنية جراء زلزال قوي بلغت قوته 7.6 درجة وهزات ارتدادية لاحقة على طول الساحل الغربي لليابان.
أهدر الإسباني إبراهيم دياز مهاجم فريق ريال مدريد فرصة ذهبية لافتتاح سجله التهدفي في العام الجديد خلال مباراته أمام ضيفه ريال مايوركا (1-0) مساء يوم الاثنين، في الجولة 19 للدوري.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية إعادة 248 عسكريا روسيا أسيرا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف بعد مفاوضات معقدة وبفضل وساطة إماراتية.
بعد الكوارث التي أطلقها في عام 2022 لم أتخيل أن الأمور ستسوء أكثر لكنها ساءت بالفعل. وهاهي أسوأ 10 أشياء فعلها في عام 2023. مارك ثيسن – واشنطن بوست.
أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الخميس استهداف عدد من مواقع الجيش الإسرائيلي، ونشر الإعلام الحربي مشاهد لإحدى عمليات الاستهداف.
وافق مجلس النواب المصري نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية.
أعلن حلف "الناتو" أن أمينه العام ينس ستولتنبرغ سيعقد اجتماعا لمجلس "الناتو" وأوكرانيا على مستوى المندوبين في 10 يناير الجاري، "لبحث الضربات الروسية الأخيرة لأوكرانيا".
قالت مراسلتنا إن المختطف ساحر باروخ (25 عاما)، قُتل خلال محاولة إنقاذ قامت بها قوات من وحدة إسرائيلية خاصة ليلة 8 ديسمبر.
أكد قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الجنرال إسماعيل قاآني أن عملاء إسرائيل والولايات المتحدة هم من نفذوا الهجوم الإرهابي بالقرب من مرقد الجنرال قاسم سليماني في مدينة كرمان.
أصدرت المحكمة الفرنسية، حكما بسجن الجزائري يوسف عطال لاعب نيس الفرنسي، لمدة 8 أشهر مع وقف التنفيذ، لنشره مقطع فيديو يدعو الى "يوم أسود لليهود"، على خلفية الحرب بين إسرائيل وحماس.
حذر ناحوم شيلا، خبير شؤون الشرق الأوسط في مركز دايان بجامعة تل أبيب، الحكومة الإسرائيلية وأجهزتها الأمنية من احتلال محور فيلادلفيا المتاخم لحدود مصر مع غزة لأنه قد يشعل حربا مع مصر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن الشرطة العسكرية الروسية شيدت موقعين إضافيين في منطقة مرتفعات الجولان السورية.
أفاد عدد من الخبراء في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية بأن اللغتين الإنجليزية والصينية ستحظيان بأكبر شعبية في العالم خلال العام 2024.
قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن "إسرائيل تفضل المسار الدبلوماسي لتهدئة التوترات على الحدود مع لبنان"، موضحا أن "الحل السلمي لهذه المشكلة يتضاءل باستمرار".
أفادت القناة "13" العبرية بأن المجلس الوزاري السياسي الأمني سيناقش موقف رؤساء الأجهزة الأمنية وفقا للظروف القانونية والسياسية كما سيناقش "اليوم التالي" في قطاع غزة.
رجح مسؤول أمريكي أن تكون عملية اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي في "حماس" صالح العاروري، هي الأولى من بين العديد من الضربات التي ستنفذها إسرائيل ضد "حماس".
نلفت عنايتكم إلى أن التصويت سينتهي الساعة 24 من يوم 7 يناير 2024 ليتم الإعلان عن النتيجة الساعة 12:00 ظهر الثامن منه.
أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية عن نجاح وساطة الإمارات في إحدى أكبر عمليات تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا.
أعلن كبير مستشاري معهد كييف الوطني للدراسات الاستراتيجية نيكولاي بيليسكوف، صياغة الغرب الداعم لأوكرانيا وصفة بطيئة طويلة الأمد تضمن هزيمة قوات كييف عبر حظر سلاح هام في المساعدات.
تشير نظرية جديدة إلى أن شيخوخة الإنسان وعمره يتأثران على الأرجح بملايين السنين من هيمنة الديناصورات.
قال لاري جونسون، وهو ضابط سابق بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، إن رد موسكو على الهجوم الإرهابي في بيلغورود أظهر فعاليته، حيث تم قصف منشآت عسكرية أوكرانية.
حذر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان من نشوب حرب إقليمية. وأكد أن المجتمع الدولي لم يبذل أي جهد لوقف الحرب في قطاع غزة.
أعلن في الولايات المتحدة أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيبدأ جولة جديدة في الشرق الأوسط تشمل إسرائيل، وعددا من دول المنطقة.
سلطت وسائل إعلام إسرائيلية الضوء على خط النقل العربي الجديد بين الأردن ومصر.
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر أن الولايات المتحدة لا ترى أي مؤشرات على حدوث إبادة جماعية في غزة، وتعتبر تقديم المساعدة الإنسانية لسكان القطاع أولوية.
رد مدافع نادي الهلال السعودي لكرة القدم، علي البليهي، على تصريحات رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، تركي آل الشيخ بخصوص المفاجآت المثيرة المرتقبة خلال منافسات كأس موسم الرياض.
أعلن وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، أنه بناء على طلب الجانب الأوكراني، سيعقد مجلس "أوكرانيا-الناتو" اجتماعا طارئا "بسبب القصف".
أفاد النائب الجمهوري عن ولاية فلوريدا الأمريكية مات غيتس بالعثور على عشرات جوازات السفر الأوكرانية والصينية مرمية على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.
أفاد مصدر كبير في الحكومة الإسرائيلية لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأن الحكومة تجري مباحثات مع دول عدة "لقبول مهاجرين" من قطاع غزة.
صرح مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم كيليان مبابي بأنه لم يتخذ أي قرار حول مستقبله حتى الآن، ولا أحد يتحدث عن وضعه داخل النادي وأن كثيرين لا يهتمون بالأمر.
ألقت الشرطة اليابانية القبض على امرأة مسلحة بسكين أصابت أربعة ركاب داخل قطار في محطة أكيهابارا بالعاصمة طوكيو.
أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، بأن انفجارين وقعا بالقرب من مقبرة اللواء الايراني، قاسم سليماني، أسفرا عن مقتل ما لا يقل عن 211 شخصا.
حمّل مستشار كبير للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الأربعاء، إسرائيل والولايات المتحدة مسؤولية الانفجارين اللذين أسفرا عن مقتل 103 أشخاص على الأقل في جنوب البلاد.
تخوض إسرائيل حربا عالمية ثالثة ضد إيران.. هكذا صرح وزير خارجيتها الجديد وها هي متهمة بضرب عمق إيران بتفجير قَتل وجَرح المئات في ذكرى اغتيال سليماني..
قال المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إنه يتعين على قيادة حركة "أنصار الله" الحوثية التوقف عن أي أعمال يمكن أن تشكل تهديدا للسفن التجارية.
ذكرت صحيفة "ذا هيل" أن إقصاء الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من خوض انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية في ولايتي كولورادو وماين، أثار قلقا داخل الحزب الديمقراطي.
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