من فجر أزمة لبنان مع السعودية..حزب الله أم جورج قرداحي؟

تتشابك خيوط الأزمة التي خلفتها تصريحات سابقة لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي بشأن حرب اليمن،

فتكشف مصادر مطلعة عرضه الاستقالة وبحث الأمر خلال زيارة للبطريرك الماروني بشار الراعي، تحرك أعقب طلب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي لقرداحي بتقدير المصلحة الوطنية واتخاذ القرار المناسب، فيما جاء بيان حزب الله رافضا لفكرة الاستقالة وداعما لموقف وزير الإعلام في مواجهة ما اعتبره حملة ظالمة.

يأتي ذلك فيما تتوالى ردود فعل الدول الخليجية حيث أعربت قطر عن استيائها الشديد واستنكار لتصريحات وزير الإعلام اللبناني فيما انضمت الإمارات إلى السعودية والكويت والبحرين في سحب سفرائها من لبنان.

فهل تطوي الاستقالة المطروحة ملف الأزمة بين بيروت والعواصم الخليجية؟