من حرب غزة لأوكرانيا.. حرية التعبير في فرنسا تحت مقصلة العقوبات

حرية التعبير تتعرض للتضييق في فرنسا أكثر من أي وقت مضى..

وضع يعيشه الفرنسيون ويندد به كثيرون وتؤكده مؤسسات حقوقية دولية آخرها التقرير السنوي لأمنستي، من التضييق والقمع الشرطي لمظاهرات السترات الصفر والنقابات والمظاهرات الداعمة لغزة، عنصرية المؤسسات ثم اتهامات بالترويج للإرهاب ومعاداة السامية لشخصيات سياسية داعمة لفلسطين وللطلبة المعتصمين في الجامعات، وتحركات تعد بالمزيد من التضييق حيث اقترحت باريس على دول الاتحاد الأوروبي عقوبات تشمل الأفراد الذين يحاولون التفكير بصوت عال عن إحتمال أن تكون أوكرانيا أو المخابرات الغربية خلف عملية كروكوس الإرهابية في ضواحي موسكو.

ضيف حلقة استوديو باريس الصحافي والسياسي ديدييه مايسو، رئيس "راديو فرانس" سابقا، شغل أيضا العديد من المناصب الإعلامية الكبيرة في فرنسا.

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