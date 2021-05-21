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من المنتصر في حرب غزة.. الفصائل الفلسطينية أم إسرائيل؟

أخبار العالم العربي

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ما لبث أن دخل قرار وقف اطلاق النار حيز التنفيذ حتى بدأت الاحتفالات في غزة والداخل الفلسطيني، احتفالات بالنصر على إسرائيل وحسم المعركة لصالح الفصائل يقول الفلسطينيون.

"النصر صنع بأداء المقاومة وعلى رأسها كتائب القسام. " الموقف لرئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية الذي وجه تحية لغزة في كلمته بعد الهدنة. احتفال هنية قابله اعتراف إسرائيلي بـنجاح منقطع النظير كما قال نتنياهو الذي اعتبر إن العملية الأخيرة في غزة أسفرت عن توجيه ضربة قوية إلى حركة حماس.

نسأل اكثر عن جولة المواجهة... كيف انتصرت الفصائل كما تقول؟ وماذا عن إعادة حسابات نتنياهو؟

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