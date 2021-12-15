من المسؤول عن حرب اليمن.. السعودية أم الحوثيين؟

أكد البيان الختامي للقمة الثانية والأربعين لمجلس التعاون الخليجي، المنعقدة في الرياض، أن الإعتداء على إحدى الدول الأعضاء في المجلس هو بمثابة اعتداء عليها جميعا

كما اعتبر استمرار هجمات الحوثيين بدعم إيراني تهديدا للأمن الإقليمي، داعيا إيران إلى ضرورة الالتزام بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار..

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ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أكد ضرورة التوصل إلى حل سياسي للصراع في اليمن معتبرا أن المملكة مستمرة بتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وإرساء الحوار لحل النزاعات..

يأتي ذلك في ظل حالة جمود على مسار السلام اليمني، ومعارك متواصلة خاصةً في مأرب، وحوار سعودي إيراني استضافته عَمان مؤخرا، يأمل مراقبون أن ينعكس على مسار حل الازمة اليمنية..

فما هي فرص تفعيل مسار السلام اليمني لحرب طالت ولم تحسم لأي طرف؟