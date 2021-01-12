روسيا وأمريكا بايدن: التأهب لأسوأ سيناريوهات
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تبحث موسكو في سيناريوهات سياسة الإدارة الأمريكية الجديدة مع روسيا وتستحضر وجوهاً قديمة من "مدرسة جو بايدن" أُعلن عن تعيينها لشغل أهم المناصب في الدولة الأمريكية.
ولكن، ما هي مآلات الأزمة السياسية والأهلية الداخلية التي تبرق وترعد بالولايات المتحدة وخاصة عشية تنصيب الرئيس الجديد؟
هذه السيناريوهات وكذلك الأحداث التي تعصف بأمريكا اليوم يبحثها أرتيوم كابشوك مع مفكرين روس بارزين .. مديرة معهد دراسات السياسة الخارجية والمبادرات فيرونيكا كراشينينيكوفا والمدير العام للمجلس الروسي للشؤون الدولية أندريه كورتونوف.