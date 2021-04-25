معركة مأرب.. من يفرض شروط حل أزمة اليمن؟

حققت جماعة أنصار الله الحوثين في اليمن تقدما مهما نحو مدينة مأرب الاستراتيجية، آخر معاقل القوات الحكومية في الشمال، بعد معارك ضارية قتل فيها العشرات من الطرفين.

وقال المسؤولون في القوات الحكومية إن المتمردين استكملوا السيطرة على الكسارة شمالَ غرب المدينة وانتقلت المعارك الى أطرافِ منطقة الميل على بعد أقل من ستة كيلومترات عن وسط مدينة مأرب ...

وأصبحت الجبال المحيطةُ بمنطقة الميل خطّ الدفاع الأهم عن المدينة من جهتها الغربية.. فهل باتت معركة مأرب على أبوب الحسم؟ وما تداعيات ذلك الأزمة اليمنية؟

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