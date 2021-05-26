معارك مأرب مستمرة.. هل يوقف الحوثي هجماته؟

بوادر غير كافية للتوصل إلى اتفاق بشأن إنهاء الحرب في اليمن..

فرغم تكثيف الجهود الأممية والمساعي الأمريكية لتحقيق هذا الهدف، عادت السعودية لتؤكد أن الحوثيين لم يستجيبوا لجهود وقف إطلاق النار في إشارة إلى المبادرة التي رفضتها جماعة أنصار الله بدعوى انها ناقصة، في وقت يحاول المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن بحث تخفيف القيود على المنافذ التي تديرها الجماعة في الرياض

فلماذا تتحدث المملكة عن عدم استجابة حوثية لمبادرتها المتعلقة بوقف إطلاق النار ولاسيما في مأرب؟ وما مدى استعدادها لتقديم تنازلات من أجل إنجاحها؟ وهل تتمكن المساعي الأمريكية من التوفيق بين الطرفين لإنهاء الحرب؟

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