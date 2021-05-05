مصر وتركيا نحو التطبيع.. ما شروط القاهرة؟
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مشاورات استكشافية قد تقود لتطبيع العلاقات بين مصر وتركيا تحتضنها القاهرة بعد ثمان سنوات من المقاطعة الدبلوماسية بين البلدين بالرغم من أن العلاقات الاقتصادية لم تتوقف
مدة تعكس حجم الخلافات التي يعد أبرزها الدعم التركي لجماعة الإخوان المصنفة إرهابية داخل مصر إضافة على ملفات إقليمية في مقدمتها شرق المتوسط والملف الليبي
فما إمكانية التوصل إلى تطبيع كامل للعلاقات بين القاهرة وأنقرة؟ وهل هناك ما يفرضها في هذا التوقيت تحديدا؟ وكيف سيتجاوز الطرفان خلافات طال أمدها؟