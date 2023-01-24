مصر والقمح والروبل

تاريخ النشر:24.01.2023 | 20:25 GMT | أخبار العالم العربي
هل ستشتري مصر القمح الروسي بالروبل؟
صرح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، بأن واشنطن لا تستبعد أن يكون حرق القرآن أمام السفارة التركية لدى السويد استفزازا يهدف إلى منع توسع حلف "الناتو".
وصف مؤسس شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين الولايات المتحدة بأنها "وكالة إجرامية"، مشيرا إلى أنه يمتلك الكثير من "الأسرار والشهود" التي من شأنها إرباك واشنطن.
فجرت صحيفة اليوم السعودية مفاجأة مدوية في سوق الانتقالات، بإعلانها حصول النصر السعودي على توقيع صانع ألعاب نادي ريال مدريد، الدولي الكرواتي لوكا مودريتش.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي أهم تطورات الأحداث الميدانية وردود الفعل.
نشر أرشيف الجيش الإسرائيلي يوميات العمليات التي تصف جهود البحث عن غواصة "عشي ديكار" الإسرائيلية التي تقول روايات غير رسمية أن مصر أغرقتها قبل 55 عاما.
بعد أن أثار كتاب "ساحر الكرملين" للكاتب جوليان دا إيمبولي ضجة في فرنسا كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" في مقال أن التعاطف الشعبي مع الزعيم الروسي قد يؤثر على سياسة فرنسا تجاه أوكرانيا.
كل ربة بيت لديها منتجات غذائية مجمدة تحتفظ بها لكل طارئ، ولكن لا يمكن تجميد جميع المنتجات الغذائية. لأن بعضها يتحول بعد تجميده إلى سموم.
تخطط مصر لتصنيع أول طائرة حربية في تاريخها بالتعاون مع كوريا الجنوبية، وتسعى مصر لإنتاج الطائرة المصرية - الكورية من طراز T-50 حيث ستقوم ببناء نموذج مسلح لهذا الطراز الفريد.
قال أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين، إن وضع الدولار في مصر سيختلف، مع استمرار البنك المركزي في إجراءاته الخاصة، بتغيير العملة المستخدمة في التعامل مع الدول الأخرى.
كشف المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان، أنه جار العمل على جذب استثمارات لـ7 فنادق مملوكة للدولة، فى صورة زيادات رؤوس أموال.
ألمح وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، إلى أن وكالة المخابرات المركزية، ساعدت عملاء الموساد على الفرار من إيران في فبراير 2018 بعد أن نجحوا في سرقة أرشيف إيران النووي.
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، بأن العملية العسكرية في أوكرانيا أصبحت إجراء قسريا وردا على التحضير للعدوان من قبل الولايات المتحدة واتباعها.
علقت السفارة الروسية في مصر، على قيام القوات المسلحة الأوكرانية بتخزين أسلحة وذخائر في أراضي محطات الطاقة النووية.
عمد زعيم منظمة "بيجيدا" اليمينية المناهضة للإسلام، إدوين واغنسفيلد، تحت إشراف شرطة لاهاي، إلى تمزيق نسخة من كتاب القرآن، وذلك بعد أيام من حرق نسخة منه في السويد.
كشفت مصادر أمريكية أن إدارة الرئيس جو بايدن قد تتجه إلى إرسال دبابات "أبرامز" إلى أوكرانيا، وأن إعلانا بهذا الخصوص قد يصدر رسميا خلال أيام.
تستعد شركة جمجوم فارما السعودية، لافتتاح مصنع ضخم في جمهورية مصر العربية، تزيد استثماراته على مليار جنيه.
نشر المراسل العسكري ألكسندر سلاتكوف في قناته الرسمية على تطبيق "تليغرام" رأي خبير عسكري يرى أن روسيا دمّرت 23 جيشا معاديا على 4 جبهات خلال عام.
التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالمسؤول الأمريكي ويليام بيرنز، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية.
تتوالى الاستقالات في القيادة الأوكرانية، ففي أقل من 24 ساعة استقال 4 مسؤولين في نظام كييف وإدارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
ذكر رئيس الشؤون الدينية في تركيا علي أرباش، أن بلاده سترفع دعاوى أمام المحاكم في 120 دولة لاتخاذ موقف ضد استهداف الإسلام ورموزه.
صرح رئيس دائرة الشؤون الدينية التركية علي أرباش بأن حفل لاحترام القرآن سيقام اليوم الثلاثاء أمام السفارة التركية في ستوكهولم، في نفس المكان الذي تم فيه حرق الكتاب المقدس.
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف بأن لدى روسيا ما يكفي من الأسلحة، فيما حصل الجيش منذ بداية العام على أحدث الأسلحة.
يعد "واتس آب" أحد تطبيقات المراسلة الأكثر شيوعا في العالم، مع أكثر من ملياري مستخدم على مستوى العالم.
أفادت وسائل إعلامية إسرائيلية بأن "حزب الله" اللبناني أقام أبراج مراقبة عالية جديدة على الحدود الشمالية، بينما عزز الجيش الإسرائيلي بناء جدار دفاعي.
هدد زعيم حزب "هارد كورس" اليميني المتطرف راسموس بالودان، بأنه يمكنه حرق القرآن أمام السفارة الروسية في ستوكهولم، ردا على تصريحات مقاتل فنون من أصل شيشاني حمزة شيمايف.
كشف اللواء محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق في مصر، سر توجه مصر لصناعة أقوى الأسلحة الكورية الجنوبية على أرض مصر.
تحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن الكارثة التي تتعرض لها الحكومة الأمريكية، حيث تواجه خطر التعرض التخلف عن سداد الديون الحكومية.
في يناير من كل عام على مدار الـ 75 عاما الماضية، كان العلماء يتتبعون مدى احتمال إبادة الجنس البشري.
كشف الصحفي الإسباني ريمون ألفاريز دي مون، المقرب من ريال مدريد، عن تفاصيل العرض المقدم من إدارة نادي النصر السعودي للتعاقد مع صانع ألعاب النادي الملكي، الكرواتي لوكا مودريتش.
كشفت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، أن نادي ليفربول ينظر في مسألة بيع نجمه المصري محمد صلاح، بعد أشهر فقط من منحه عقدا مربحا لإبقائه في ملعب "أنفيلد" حتى عام 2025.
اعتاد مشجعو كرة القدم منذ مونديال 1970، على مشاهد الحكام وهم يشهرون البطاقات الصفراء والحمراء لمعاقبة اللاعبين، ولكن حكم برتغالي فاجأ الجميع بإشهار بطاقة بيضاء.
أعلن سفير سوريا في بغداد صطام جدعان الدندح أنه سيتم السماح بدخول الشاحنات التجارية السورية والعراقية إلى كلا البلدين، خلال الأيام القليلة المقبلة.
علق الكاتب والبرلماني المصري مصطفى بكري على وفاة سامي شرف أحد مؤسسي المخابرات المصرية وسكرتير الراحل جمال عبد الناصر وأحد القيادات الناصرية التاريخية، بكلمات ذات مغزى تاريخي.
بعمليات رياضية معقدة وباستخدام خوارزمية خاصة، خرج عالم الرياضيات الشهير، محمد صديق أفغان، بعدة نبؤات مثيرة تحدد مصير العالم حتى عام 2058.
فجر الصحفي الإسباني جيرارد روميرو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، والمقرب من نادي برشلونة، مفاجأة كبرى، تتعلق بمستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان.
رئيس حركة "نحن مع روسيا" فلاديمير روغوف، الجيش الأوكراني يقوم بنقل أي تعزيزات متاحة باتجاه مقاطعة زابوروجيه، وأن المواجهة اشتدت كثيرا.
وجهت الشعبة العامة للذهب والمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، تحذيرا عاجلا من بعض محاولات بيع سبائك غير مدموغة.
يستيقظ البعض من النوم في الصباح متعبين ومرهقين، وهو ما يؤثر على سير الممارسات اليومية البسيطة وحتى العمل.
وافق المستشار الألماني أولاف شولتس، على إرسال دبابات من طراز "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا، وستسمح برلين، لبلدان أخرى مثل بولندا بإعادة تصدير الدبابات لكييف.
أقال رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، كيريلو تيموشينكو من منصب نائب رئيس مكتبه بعد أقل من أسبوع على استقالة، أليكسي أريستوفيتش مستشار رئيس الديوان الرئاسي الأوكراني.
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن إنتاج صواريخ الدفاع الجوي في روسيا، يضاهي أحجام الإنتاج في جميع أنحاء العالم، فهي حديثة وموثوقة، والنظام يعمل بشكل صحيح.
وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عتابا لوسائل الإعلام بشأن تناولها لتداعيات الأزمة الاقتصادية في مصر.
صرح وزير الخارجية الفنلندي، بيكا هافيستو، بأن هلسنكي قد تضطر إلى إعادة النظر في متابعة طلب عضويتها بحلف الناتو، في حال تأخر الطلب السويدي لفترة أطول.
اكتشف فريق دولي من علماء الفلك لأول مرة إشارة إذاعية تنبعث من مجرة تبعد نحو 9 مليارات سنة ضوئية عن الأرض، وفقا لدراسة حديثة.
لم يفهم زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون معنى لقب "رجل الصاروخ الصغير" الذي أطلقه عليه نظيره الأمريكي آنذاك دونالد ترامب، الذي وقعت على عاتقه مهمة الشرح خلال تناولهما وجبة الغداء.
نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو يظهر تنفيذ دبابة لمهام قتالية، فيما كانت المركبة المخصصة لدعم الدبابات من نوع "Terminator" توفر لها غطاء أثناء تدمير مجموعة تابعة للقوات الأوكرانية.
ظهر في السنوات الأخيرة العديد من الروبوتات البرمجية التي تعتمد الذكاء الاصطناعي لأداء مهام مختلفة عبر شبكات الإنترنت، وهنا ChatGPT لفت أنظار الكثيرين بقدراته المميزة.
أعلن رئيس مجلس مدينة دوما بريف دمشق هشام المما، أن محافظة ريف دمشق قررت إحداث مدينة مركز الفيحاء في دوما بالغوطة الشرقية.
اندلعت احتجاجات في العديد من دول الشرق الأوسط بعد أيام من إحراق نسخة من القرآن أمام السفارة التركية في ستوكهولم.
يشتهر تاريخ جهاز الموساد الإسرائيل بالغموض والسرية بطبيعته مثل الأجهزة المشابهة، إلا أن ألغاز الموساد الغامضة تمتاز بشدة غموضها ما يمنحه هالة أسطورية!
قال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي ماجد الحقيل إن "ارتفاع أسعار العقار بالوقت الراهن مبالغ فيه قليلا لذا نحتاج إلى ضخ أراض كبيرة في مدن التمركز الرياض وجدة والدمام".
أشارت بعض مواقع الإنترنت إلى أن مايكروسوفت بدأت تتخلى تدريجيا عن نسخة شهيرة من أنظمة "ويندوز" يعتمدها ملايين مستخدمي الحواسب حاليا.
صرح وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، في ملتقى الاستثمار البلدي "فرص"، بأن هناك نظاما جديدا لجباية الزكاة في مطبخ الحكومة.
قال رئيس حركة "نحن مع روسيا" فلاديمير روغوف، إن وحدات الجيش الروسي تمكنت من كشف مواقع الدفاعات الأولى للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة زابوروجيه.
إذا كنت تشعر بالتعب، فمن المحتمل أن يكون من أول الأشياء التي ستفعلها هو مد يدك لفرك عينيك.
تقدم نواب من مجلس الدوما من حزب "الشعب الجديد" بمشروع قانون لتبسيط إجراءات الحصول على الجنسية الروسية وإنشاء نظام تأشيرة تفضيلية للعلماء.
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، إدانة ورفض موسكو حرق القرآن الكريم، من قبل المتطرفين في ستوكهولم بحجة حرية التعبير، وتدعو إلى اتخاذ إجراءات ضد المتطرفين.
أعلنت الدكتورة مادينا شوروفا، أخصائية الغدد الصماء أن رائحة الأسيتون والتفاح الفاسد المنبعثة من الشخص تشير إلى أنه يعاني من مشكلات صحية خطيرة بما فيها مرض السكري.
نشر لاعب كرة القدم الإنجليزي كريغ هالفورد، الذي يلعب مع نادي "هاشتاغ يونايتد" في دوري الهواة، فيديو على موقع "تويتر" يظهر فيه وهو يرمي من نافذة منزله أغراضا تخص زوجته السابقة.
أعلن معهد الاقتصاد الألماني، أنه منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، ستصل الخسائر المرتبطة بالنمو الاقتصادي الألماني في عام 2023 إلى 175 مليار يورو.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تصفية أكثر من 100 جندي أوكراني في مناطق مختلفة على جبهات القتال، وتدمير نظام المدفعية M-777 الأمريكي في منطقة سيفيرسك بجمهورية دونيتسك الشعبية.
صرح العقيد المتقاعد والمستشار السابق للبنتاغون دوغلاس ماكغريغور بأن أوكرانيا فقدت فعليا في التسعة أشهر الماضية ما يقرب من ثلاثة أضعاف عدد القتلى الأمريكيين في حرب فيتنام.
أعلن مكتب المدعي العام الألماني، توجيه اتهامات بحق 5 أشخاص من مجموعة وصفها بـ "الإرهابية"، خططوا لتنفيذ انقلاب واختطاف أحد الوزراء.
أعلنت السلطات التركية، إيقاف الاجتماعات والمحادثات الثلاثية مع السويد وفنلندا، حول انضمامهما لحلف "الناتو"، إلى أجل غير مسمى.
قال وزير الدفاع السوري العماد علي محمود عباس أن سوريا ستلقن العدو دروسا لن ينساها أبدا.
قال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية نعمان كورتولمش، إن تركيا لن تسمح للدول التي تنتمي بأي شكل من الأشكال إلى المنظمات الإرهابية، بالانضمام إلى الناتو.
علق وزير الخارجية الهولندي فوبكه هويكسترا، على تمزيق أحد الناشطين نسخة من القرآن الكريم أمام مبنى البرلمان الوطني، بأن حرية التعبير هي قيمة مهمة وتنطبق أيضا على الآراء المقيتة.
نفى الداعية السوري محمد راتب النابلسي خبر موته، بعد شائعات انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بوفاته.
قال قائد قوات "أحمد" الشيشانية الخاصة، آبتي علاء الدينوف، إن الاسلحة التي ستحصل عليها أوكرانيا من الغرب لن تغير شيئا في الميدان، وسيتم سحقها أيا كان نوعها.
لا يتحدث التاريخ بحيادية عن نابليون بونابرت، حيث يوصف غزوه لمصر في عام 1798 بالحملة وبالعملية العسكرية، ويظهر في تلك المناسبة بطلا مدللا كما في قصص الأساطير.
قال مرشح الكونغرس السابق في فلوريدا تشاك كاليستو، إن اشنطن بحاجة إلى إرسال فواتير بالأسلحة إلى فلاديمير زيلينسكي، وليس الدبابات الأمريكية.
وفقا لما نشرته صحيفة "سترانا" الأوكرانية تشير البيانات الأولية إلى أن السبب في تحطم المروحية الأوكرانية في منطقة بروفاري بالقرب من كييف كان خطأ من الطيار.
وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسالة حول انتهاء الإرهاب بنسبة تكاد تصل إلى 100% في مصر، خاصة في شمال سيناء.
طوّر باحثون بالونا صغيرا قد يكون قادرا على مساعدة الأطباء في تحديد مرضى جراحة القلب الذين قد يكونون عرضة لخطر الإصابة بمضاعفات قاتلة.
رصد سكان العاصمة الأوكرانية كييف تجمع أسراب كبيرة من الغربان، كانت تحلق فوق أحياء العاصمة وتنعق، مشيرين إلى أن هذا الكم الهائل من الغربان لم يشاهد من قبل.
لم تدع مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة مذيعة BBC تكمل جملتها بمجرد أن قالت إن الولايات المتحدة تمدد الحرب بتسليح أوكرانيا.
أعاد العسكريون الروس والسوريون ترميم مطار "الجراح" شمال سوريا، الذي دمر أثناء الأعمال العدائية، والطيران العسكري الروسي انتشر في المطار شمالي سوريا أثناء افتتاحه.
قال زعيم الحركة الفرنسية "باتريوتس" فلوريان فيليبو، إن باريس قررت تسليم أكثر من 100 مليون يورو لأوكرانيا في وقت تواجه فيه فرنسا نفسها صعوبات مالية.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث والتصريحات في ساعات المساء.
أظهرت دراسة جديدة أن الطبخ على الغاز يضر بالصحة أكثر من العيش في مدينة ملوثة.
أكمل باريس سان جيرمان عقد المتأهلين إلى ثمن نهائي كأس فرنسا بفوزه أمس على مضيفه بايي دو كاسيل من الدرجة السادسة بسباعية دون رد بينها خماسية تاريخية لهدافه الدولي كيليان مبابي.
فاجأ مشجع لريال مدريد تابع من مدرجات الملعب مباراة فريقه المفضل وأتلتيك بلباو في الأسبوع الـ18 من الدوري الإسباني، مدرب الريال، كارلو أنشيلوتي بطلب غريب.
حذر نائب مجلس "الدوما" الروسي، ميخائيل شيريميت، من أن توريد الدبابات الألمانية إلى أوكرانيا سيعتبر خطوة عدائية، تضطر الجيش الروسي للجوء إلى أسلحة أقوى بكثير في العملية الخاصة.
أكدت مصادر لـRT وفاة سامي شرف أحد مؤسسي المخابرات المصرية وسكرتير الرئيس الراحل جمال عبد الناصر للمعلومات واحد القيادات الناصرية التاريخية.
وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مساء الاثنين إلى مملكة إسواتيني في أول زيارة رسمية، قادما من بريتوريا بجنوب إفريقيا، وذلك في إطار جولته الإفريقية.
حصلت RT على فيديوهات خاصة من صاحب الاستراحة يظهر لحظة استهداف طائرة مسيرة تركية، سيارة في ريف الحسكة بسوريا، مما أدى إلى سقوط قتلى.
اعتبر عدد كبير من المحاضرين القانونيين الإسرائيليين أن إصلاحات وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين المقترحة تعد نوعا من الانقلاب في نظام الحكم، وفق موقع "والا" العبري.
عند الحديث عن احتمالات المواجهة المباشرة بين روسيا والغرب لم يعد الأمر مقتصرا على التكهنات والتحليلات..
أفادت صحيفة Asia Times في مقال نشرته، بأن مطالبة الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، للغرب بإمداد أوكرانيا بأسلحة جديدة أكثر تطورا، يشير إلى حالة الذعر التي تعم كييف.
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن التصريحات التي تزعم أن روسيا تقوض مصالح الاتحاد الأوروبي في إفريقيا لا أساس لها، وهذه مجرد دعاية.
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن روسيا وراء انسحاب القوات الفرنسية من بوركينا فاسو تشير إلى أن باريس تتدخل بشؤون الدول الأخرى.
قال السفير الروسي في إستونيا، فلاديمير ليبايف، إن الغرب يخطط لمنح إستونيا أسلحة يمكن أن تستخدمها كتهديد ضد سان بطرسبورغ مستقبلا.
تحت عنوان "البحر الأسود كمسرح رئيسي للعملية العسكرية الخاصة"، كتب تيخون سيسويف، في "إكسبرت رو"، مؤكدا عدم وجود خيارات أمام روسيا إلا النصر في عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
احتلت روسيا عام 2022 المكانة الرابعة في قائمة البلدان التي تتعرض لهجمات سيبرانية تستهدف شركات خاصة ومؤسسات حكومية.
طالعتنا "الفاينانشال تايمز" بأن البرازيل والأرجنتين ستبدآن العمل على عملة مشتركة هذا الأسبوع.
توعد الرئيس السابق لمؤسسة روس كوسموس الفضائية الروسية دميتري روغوزين بالانتقام من وحدات الجيش الأوكراني التي حاولت اغتياله خلال تواجده بدونيتسك21 ديسمبرالماضي وأصيب بشظايا صاروخية.
كشف تصوير مقطعي مفصل بشكل لا يصدق، لما يسمى "الصبي الذهبي"، المومياء من مصر القديمة، عن مجموعة دفينة من 49 تميمة ثمينة، صنع العديد منها من الذهب.
قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غراسيموف، أن روسيا الحديثة، لم تعرف أبدا مستوى وشدة في الأعمال العدائية كما حدث أثناء العملية الخاصة.
صرح نائب وزير الخارجية البولندي، أركاديوس موليارتشيك، لراديو بولندا بأن أن لعبة كبيرة تجري الآن في أوروبا وأن ألمانيا ستواجه عزلة دولية إذا لم توافق على إمداد أوكرانيا بالدبابات.
كشف المدير التنفيذي للتخطيط العمراني في شركة "نيوم" طارق القدومي سبب خلو "نيوم" التي يتم إنشاؤها، من السيارات.
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا