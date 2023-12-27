مصر والأردن.. رفض أي خطط إسرائيلية هادفة لتهجير الفلسطينيين

أكد كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني رفضهما القاطع لأي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية، أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم..

وحث الزعيمان، خلال لقائهما بالقاهرة، المجتمعَ الدَولي على الاضطلاع بمسؤولياته السياسية والأخلاقية لتنفيذ القرارات الأممية بشأن وقف النار، وإدخالِ المساعدات إلى غزة..

يأتي ذلك في وقت تقدمت القاهرة بمبادرة تحمل أفكارا أولية لإيجاد مخرج متفاوض بشأنه لحرب إسرائيل على قطاع غزة.. فهل باتت الظروف مواتية للبحث عن حلول سياسية مناسبة ؟ وما خيارات التعامل العربي مع سياسة التدمير والتهجير الإسرائيلية في قطاع غزة؟

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