مصر تحذر إسرائيل.. رقعة الصراع ستتمدد

بات من الواضح أن إسرائيل لن تنصاع لا لقرارات أممية ولا لقضائية بوقف الحرب.. وأن المجتمع الدولي غير قادر أو ربما غير راغب في التأثير على قراراتها..

لكن السؤال هل تعرف إسرائيل كيف ومتى تنهي هذه الحرب التي تشنها؟ قبل أيام زار وزير الدفاع الإسرائيلي الولايات المتحدة التي أكدت على دعمها الكامل لإسرائيل في حال اندلعت حرب مع لبنان التي هددت إسرائيل بدورها بإعادتها للعصر الحجري.. فهل بات الحديث عن هذه الحرب مسألة وقت؟ وهل ستقف هذه الحرب عند حدود لبنان؟ وكيف ستؤثر هذه الحرب حال اندلاعها على الأمن القومي المصري؟ هذا ما أناقشه في هذه الحلقة مع ضيفنا

اللواء أركان حرب محمد الشهاوي مستشار كلية القادة والأركان، ورئيس أركان الحرب الكيميائية الأسبق.

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