مصر تتهم إثيوبيا.. هل تستخدم أديس أبابا سد النهضة لأغراض سياسية؟

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم فيما يخص تشغيل سد النهضة الإثيوبي، وأن يكون للمجتمع الدولي دوره في الحفاظ على استقرار المنطقة.

في ذات الاتجاه اعتبر وزير الري المصري محمد عبد العاطي أن الاتحاد الافريقي لم يقدم حلولا لأزمة السد الاثيوبي متهما أديس أبابا باستخدام السد لأغراض سياسية والعمل على إحداث فرقة بين دولتي المصب مصر والسودان.

بموازاة ذلك اتفق الجانبان والإثيوبي والسودانيُ خلال محادثات عسكرية رفيعة المستوى على تهدئة الأوضاع الأمنية على الشريط الحدودي بإبقاء الوضع على حاله الراهن وترحيل الخلافات الى القيادة السياسية للبلدين.