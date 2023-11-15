مستشفى الشفاء بغزة ليس قاعدة لحماس.. هل فشلت إسرائيل استخباراتيا؟

بعدما ضرب عليه حصارا لمدة خمسة أيام، اقتحم الجيش الإسرائيلي مدعوما بعشرات الدبابات والآليات المدرعة وعشرات من عناصر الكوماندوز مستشفى الشفاء بغزة شارعا بعملية تفتيش للأقسام فيه

وذلك في وقت أكدت فيه وزارة الصحة الفلسطينية أن المستشفى خال إلا من الأطباء والمرضى والنازحين وأن هؤلاء لا يملكون شيئا يُخفونَه بداخله،

وفيما تقول واشنطن إنها لم تعطي الضوء الأخضر لتل أبيب للدخول إلى مستشفى الشفاء وأن الاقتحام والتنفيذ إسرائيلي بحت، تشدد حركة حماس على أن تبني الولايات المتحدة لرواية إسرائيل بأن الحركة تستخدم مجمع الشفاء لأغراض عسكرية يعطي الضوء الأخضر للاقتحام، محملة تل أبيب وبايدن كامل المسؤولية عن ذلك.



فما خطوة الجيش الإسرائيلي المقبلة عقب اقتحام مجمع الشفاء الطبي؟ وكيف يمكن تفسير استمرار الفصائل الفلسطينية بإطلاق الصواريخ على إسرائيل رغم الدخول إلى عمق غزة؟

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