مستشارة الأسد تتحدث عن مصير الوجود الإيراني في سوريا ومشاركة دمشق بقمة الجزائر
الحلقة الجديدة من برنامج نيوزميكر مع المستشارة الخاصة للرئاسة السورية لونا الشبل.
تصريحات المستشارة الخاصة للرئاسة السورية لونا الشبل لـRT:
- الحصار المفروض على سوريا يعد حربا واستطعنا تأمين المتطلبات الأساسية للمواطن
- العلاقة مع الإمارات ومصر جيدة ونتفهم أن أي دولة تتعامل معنا حاليا تتعرض للضغوط
- العلاقة مع إيران متجذرة وتاريخية وإيران وقفت إلى جانبنا ولن نقابل ذلك بالغدر بل بالوفاء
- إسرائيل تزيد اعتداءاتها على سوريا بالتوازي مع تقهقر الإرهابيين على الأرض
- سوريا مع تحقيق السلام وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي الداعية لعودة الجولان كاملا
- عضوية سوريا بالجامعة العربية جمدت وفق قرار مخالف لقوانينها وسنعود إليها فور التراجع عن ذلك
- حكومة أردوغان مارقة ونميز بينها والشعب التركي
- الحكومة التركية تقصف المدنيين السوريين وتحاول تغيير البنية الديموغرافية في سوريا
- الفدرالية لها علاقة بالدستور والشعب السوري يقرر بشأنها وأعتقد أن معظم الشعب يرفضها
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