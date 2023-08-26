مدفيديف يتحدث عن دور واشنطن بالعدوان على أوسيتيا الجنوبية وأزمة أوكرانيا

مقابلة نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف مع قناة آرتي و وكالة "تاس".

نائب رئيس مجلس الأمن الروسي لـRT:

- واشنطن لعبت دور المحرض في حرب جورجيا 2008

- واشنطن دفعت لحصول نزاع على حدود روسيا عبر جورجيا

- واشنطن كانت تهدف لإشعال النزاعات قرب روسيا لمنع تقدمها

- حاولوا في أوسيتيا الجنوبية إنشاء جيب معادي لروسيا

- أفشلنا مخطط الغرب في أوسيتيا الجنوبية بسرعة

- ساكاشفيلي مسؤول عن عدوان 2008 رغم دور واشنطن في تأجيج الأحداث

- واشنطن عدوتنا الجيوبوليتيكية تعلمت من حرب جورجيا

- حرب جورجيا سمحت لنا في تغيير استراتيجيتنا العسكرية

- بايدن وعائلته منخرطون في أوكرانيا

- هناك خلاف داخلي في الولايات المتحدة والصراع قد يؤدي لحرب أهلية

- خصوم روسيا يدفعون العالم إلى حرب عالمية ثالثة

- الصراع في أوكرانيا أزمة وجودية بالنسبة لبلادنا إما أن نكون موجودين كدولة تاريخية أو أن أعدائنا سيقسمون بلادنا

- أوروبا تخسر بسبب الأزمة في أوكرانيا فيما الولايات المتحدة تربح

- أزمة أوكرانيا أزمة دولية

- واشنطن ستحاول إثارة الصراعات في العديد من الأماكن لتحقيق أهدافهم الخاصة