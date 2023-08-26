مدفيديف يتحدث عن دور واشنطن بالعدوان على أوسيتيا الجنوبية وأزمة أوكرانيا
مقابلة نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف مع قناة آرتي و وكالة "تاس".
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي لـRT:
- واشنطن لعبت دور المحرض في حرب جورجيا 2008
- واشنطن دفعت لحصول نزاع على حدود روسيا عبر جورجيا
- واشنطن كانت تهدف لإشعال النزاعات قرب روسيا لمنع تقدمها
- حاولوا في أوسيتيا الجنوبية إنشاء جيب معادي لروسيا
- أفشلنا مخطط الغرب في أوسيتيا الجنوبية بسرعة
- ساكاشفيلي مسؤول عن عدوان 2008 رغم دور واشنطن في تأجيج الأحداث
- واشنطن عدوتنا الجيوبوليتيكية تعلمت من حرب جورجيا
- حرب جورجيا سمحت لنا في تغيير استراتيجيتنا العسكرية
- بايدن وعائلته منخرطون في أوكرانيا
- هناك خلاف داخلي في الولايات المتحدة والصراع قد يؤدي لحرب أهلية
- خصوم روسيا يدفعون العالم إلى حرب عالمية ثالثة
- الصراع في أوكرانيا أزمة وجودية بالنسبة لبلادنا إما أن نكون موجودين كدولة تاريخية أو أن أعدائنا سيقسمون بلادنا
- أوروبا تخسر بسبب الأزمة في أوكرانيا فيما الولايات المتحدة تربح
- أزمة أوكرانيا أزمة دولية
- واشنطن ستحاول إثارة الصراعات في العديد من الأماكن لتحقيق أهدافهم الخاصة