تصاعد التوتر في العراق.. من يقف وراء محاولة اغتيال الكاظمي؟

نعرف الجناة جيدا - يقول رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي غداة محاولة اغتياله ويؤكد على محاسبة المتورطين بعد استكمال التحقيقات حتى إن كانوا من الدولة أو مؤسسات أمنية

وبينما لاقى الهجوم تنديدا كبيرا داخليا ودوليا بوصفه عملا إرهابيا يحاول خلط الأوراق في المشهد العراقي.. إلا أن بعض الأطراف سخرت مما وصفتها محاولات للعب دور الضحية.

فكيف سيكون المشهد السياسي في العراق بعد محاولة الاغتيال؟ وهل يتحول إلى صراع مسلح؟

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