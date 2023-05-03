محاولة أوكرانية لاغتيال بوتين.. الخيار تدمير نظام زيلينسكي

أعلن الكرملين إحباط محاولة نظام كييف تنفيذ هجوم جوي بمسيرتين على المقر الرئاسي، دون وقوع خسائر بشرية أو مادية، مؤكدا أن الهجوم عملية إرهابية مخطط لها ومحاولة لاغتيال الرئيس

كما شدد على أن موسكو تحتفظ بحق الرد على محاولةِ استهداف الكرملين في الزمان والمكان المناسبين.

وفي سياق ردود الفعل، أكد نائبُ رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أن روسيا لم يتبقَّ أمامها بعد الهجوم الإرهابي ومحاولةِ اغتيال الرئيس الروسي، أيُّ خيارٍ سوى التصفيةِ الجسدية للرئيس الأوكراني وحاشيتِه.. بينما دعا رئيسُ مجلس الدوما الروسي فيتشيسلاف فولودين إلى تصنيف نظام كييف النازي كمنظمة إرهابية، واستخدام أسلحة أكثر قوة لردعه، مؤكداً أنْ لا تفاوضَ معه بعد اليوم..

فما هي خيارات موسكو للرد نظام زلينسكي وتجاوزه للخطوط الحمر؟

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