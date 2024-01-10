محاكمة إسرائيل.. مطالبات بها من داخل الكنيست
ضيف حلقة "نيوزميكر" النائب في الكنيست الإسرائيلي عوفر كاسيف.
أبرز تصريحات عضو الكنيست الإسرائيلي الدكتور عوفر كاسيف لبرنامج نيوزميكر:
- دعمنا العريضة التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد حكومة نتنياهو
- يجب التحقيق فيما يجري في غزة من دمار وقتل
- الحكومة الإسرائيلية لا تقوم بأي شيء لإنقاذ الرهائن
- الاحتلال جريمة وهو يقوم بقتل الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي
- المصلحة المشتركة أن نضع حدا للاحتلال وأن يتمتع الشعب الفلسطيني بدولة مستقلة ذات سيادة
- يوجد تناقض كبير في الأهداف التي وضعتها الحكومة الإسرائيلية في غزة
- الطريقة الوحيدة لإنقاذ الرهائن هي وقف الحرب وتبادل الأسرى
- السلام وإنهاء الحصار والاستقلال الفلسطيني السبيل الوحيد للوصول للأمن
- تم استخدام الاحتلال واستغلاله لإسكات الديمقراطيين واليساريين الذين يعارضونه