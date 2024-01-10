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نيوزميكر

محاكمة إسرائيل.. مطالبات بها من داخل الكنيست

أخبار العالم العربي

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ضيف حلقة "نيوزميكر" النائب في الكنيست الإسرائيلي عوفر كاسيف.

أبرز تصريحات عضو الكنيست الإسرائيلي الدكتور عوفر كاسيف لبرنامج نيوزميكر:

 

-  دعمنا العريضة التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد حكومة نتنياهو

-  يجب التحقيق فيما يجري في غزة من دمار وقتل

-  الحكومة الإسرائيلية لا تقوم بأي شيء لإنقاذ الرهائن

-  الاحتلال جريمة وهو يقوم بقتل الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي

-  المصلحة المشتركة أن نضع حدا للاحتلال وأن يتمتع الشعب الفلسطيني بدولة مستقلة ذات سيادة

-   يوجد تناقض كبير في الأهداف التي وضعتها الحكومة الإسرائيلية في غزة

-  الطريقة الوحيدة لإنقاذ الرهائن هي وقف الحرب وتبادل الأسرى

-  السلام وإنهاء الحصار والاستقلال الفلسطيني السبيل الوحيد للوصول للأمن

-  تم استخدام الاحتلال واستغلاله لإسكات الديمقراطيين واليساريين الذين يعارضونه

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