مجرد نفسية أم اضطراب شخصية؟ أحد كبار علماء الطب النفسي يوضح الفرق بين الاضطرابات والحالات المرضية
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هل ما نراه مجرد نمط للشخصية أو نفسية من نوع ما هو فعلا كذلك أم من المحتمل أن يكون ذلك اضطرابا شخصيا؟ أو ما هو الفرق بين اضطراب الشخصية والمرض النفسي؟
ما هي أسباب تحول اضطراب الشخصية إلى مرض؟ هل أعراض اضطراب الشخصية هي صورة مخففة أو تجليات طفيفة لأعراض كلينيكة في المرض النفسي من نفس النمط؟ على سبيل المثال, ما هو الفرق بين الاضطراب الشيزويدي والشيزوفرينيا؟ أو هل يتحول كل اضطراب زَوَرانيّ (بارانويدي) بمرور الزمن إلى جنون ارتياب (بارانويا)؟
يجيبنا عن هذه الاسئلة وغيرها الأكاديمي بأكاديمية العلوم الطبية الروسية، عضو في أكاديمية نيويورك للعلوم، الطبيب النفسي ذو شهرة عالمية أناتولي سموليفيتش.
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