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نيوزميكر

متى تنفرج أزمة الوقود والغاز في سوريا؟

أخبار العالم العربي

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الحلقة الجديدة من برنامج نيوزميكر مع وزير النفط والثروة المعدنية السوري بسام طعمة.

تصريحات بسام طعمة وزير النفط والثروة المعدنية لـ RT:

  • ملامح قطاع الطاقة العالمي ترتسم من خلال ملامح قطاع الطاقة الروسي
  • التعاون الروسي السوري في المجال الاقتصادي هو قطاع متواصل قديم ولا ينتظر حضور المؤتمر
  • هناك مفاوضات بيننا وبين الجانب الجزائري من أجل استيراد بعض المنتجات النفطية
  • هناك مشاريع هامة يقوم بها الجانب الروسي سواء في مجال النفط والغاز أو في مجال الفوسفات
  • مشروع ضواغط جنوب المنطقة الوسطى كلف أكثر من ثمانين مليون يورو وبعض المليارات من الليرات السورية
  • لدينا عقدين في البحر المتوسط مع شركتين روسيتين ونسعى لإيجاد البدائل من أجل تنفيذ المسح الاهتزازي ومن ثم بدء حفر الآبار
  • معاناة الشعب السوري معاناة مفتعلة من الإدارة الأميركية التي تسرق نفطه
  • لا بد من مطالبة الولايات المتحدة بتعويضات عن السرقة الموصوفة لمقدرات الشعب السوري
  • أزمة الطاقة هي أزمة تراكمية ولا يمكن حلها بوقت قصير
  • لا يوجد تحت يدنا الآن بالمناطق المحررة من الإنتاج النفطي أكثر من 18 إلى 20 ألف برميل من أصل 400 ألف برميل
  • الآن نحن نستورد القمح فهذه الفاتورة هي فاتورة باهظة
  • هناك خطة حكومية لننجح في تأمين الدفعة الأولى من مازوت التدفئة لجميع العائلات
  • نأمل أن تساعد الانفراجات في العلاقات بين الدول العربية مع سوريا في المساعدة في ترميم  قطاع الطاقة
  • كان هناك تواصل مع الجانب اللبناني فيما يتعلق بخط الغاز العربي
  • الاستفادة من خط الغاز العربي فقط من أجور النقل

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