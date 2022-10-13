متى تنفرج أزمة الوقود والغاز في سوريا؟
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tzav
الحلقة الجديدة من برنامج نيوزميكر مع وزير النفط والثروة المعدنية السوري بسام طعمة.
تصريحات بسام طعمة وزير النفط والثروة المعدنية لـ RT:
- ملامح قطاع الطاقة العالمي ترتسم من خلال ملامح قطاع الطاقة الروسي
- التعاون الروسي السوري في المجال الاقتصادي هو قطاع متواصل قديم ولا ينتظر حضور المؤتمر
- هناك مفاوضات بيننا وبين الجانب الجزائري من أجل استيراد بعض المنتجات النفطية
- هناك مشاريع هامة يقوم بها الجانب الروسي سواء في مجال النفط والغاز أو في مجال الفوسفات
- مشروع ضواغط جنوب المنطقة الوسطى كلف أكثر من ثمانين مليون يورو وبعض المليارات من الليرات السورية
- لدينا عقدين في البحر المتوسط مع شركتين روسيتين ونسعى لإيجاد البدائل من أجل تنفيذ المسح الاهتزازي ومن ثم بدء حفر الآبار
- معاناة الشعب السوري معاناة مفتعلة من الإدارة الأميركية التي تسرق نفطه
- لا بد من مطالبة الولايات المتحدة بتعويضات عن السرقة الموصوفة لمقدرات الشعب السوري
- أزمة الطاقة هي أزمة تراكمية ولا يمكن حلها بوقت قصير
- لا يوجد تحت يدنا الآن بالمناطق المحررة من الإنتاج النفطي أكثر من 18 إلى 20 ألف برميل من أصل 400 ألف برميل
- الآن نحن نستورد القمح فهذه الفاتورة هي فاتورة باهظة
- هناك خطة حكومية لننجح في تأمين الدفعة الأولى من مازوت التدفئة لجميع العائلات
- نأمل أن تساعد الانفراجات في العلاقات بين الدول العربية مع سوريا في المساعدة في ترميم قطاع الطاقة
- كان هناك تواصل مع الجانب اللبناني فيما يتعلق بخط الغاز العربي
- الاستفادة من خط الغاز العربي فقط من أجور النقل