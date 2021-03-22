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مبادرة الرياض باليمن.. تقارب سعودي إيراني؟

أخبار العالم العربي

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طرحت المملكة العربية السعودية مبادرة لإنهاء الحرب في اليمن تحت إشراف الأمم المتحدة تتضمن وقفا شاملا لإطلاق النار في أنحاء البلاد وفتح مطار صنعاء أمام بعض الرحلات الإقليمية والدولية

وتخفيف الحصار عن ميناء الحديدة مع إعادةِ إطلاق محادثات سياسية لإنهاء الأزمة..

جماعة أنصار الله الحوثية اعتبرت المباردة لا تحمل أي جديد وطالبت بإنهاء الحصار البحري والجوي عن البلاد مضيفة أنها ستواصل الحديث مع السعودية وعمان والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق سلام.. فما هي أفق الحل السلمي في اليمن في ظل المبادرة السعودية والمطالب الحوثية برفع الحصار بشكل كامل.. وماهي فرص التفاهم مع طهران؟

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