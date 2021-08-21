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مبادرة الحوثي بمأرب.. ما شروط السعودية؟

أخبار العالم العربي

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تهم رئيس الوفد التفاوضي في جماعة الحوثي محمد عبد السلام السعودية بعدم الرغبة في التوصل إلى حل سياسي أو إنساني للأزمة القائمة في اليمن،

وأضاف عبد السلام في حوار صحفي أن التصور السعودي لوقف الحرب أشبه بفض اشتباك دون معالجة حقيقية للأزمات الإنسانية والأسرى وإعادة الإعمار.. وأشار عبد السلام إلى أن مبادرة مأرب التي قدمها الحوثيون خلال زيارة الوفد العماني إلى صنعاء ما زالت مطروحة.
ميدانيا أعلنت قوات الجيش اليمني والقبائل مسنودين بطيران التحالف العربي تحقيق تقدم في جبهات جنوب مأرب مكن من قطع طرق الإمداد بين مديريتي ماهلية ورحبة.
فما هي أسباب فشل مبادرة الحوثيين؟ وما هي احتمالات العودة إلى الخيار السياسي في ظل تأكيد المسؤول الحوثي ارتفاع وتيرة المفاوضات منذ زيارة الوفد العماني؟

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