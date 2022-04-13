ما وراء رفض ماكرون لتصريحات بايدن ضد روسيا؟

شعبان شقيقان، هكذا وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الروس والأوكران رافضا وصف الإبادة الجماعية الذي استخدمته واشنطن وشدد على ضرورة توخي الحذر في استخدام المصطلحات،

الرئيس الفرنسي جدد التأكيد على أهمية التواصل المستمر مع نظيره الروسي لافتا إلى أن العالم أصبح متعدد الأقطاب وهو ما يتماهى مع تصريحات سابقة للمسؤولين الروس بينما تستمر باريس في الوقت ذاته في نهج العقوبات الغربية ضد موسكو

ما دلالات تصريحات ماكرون وما علاقتها بحملته الانتخابية؟ وكيف تتلقى واشنطن محاولات التهدئة بينما هي تدعو للتصعيد؟

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