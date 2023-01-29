ما وراء تحذير واشنطن لتركيا والإمارات من التعامل مع روسيا؟

في محاولة أمريكية لتقويض قدرات روسيا على تجاوز تبعات العقوبات الأمريكية يتوجه نائب وزير الخزانة الأمريكي بريان نيلسون، إلى تركيا والإمارات للتحذير من خسارة السوق الأمريكية

في حال مضيها في التعاون مع روسيا..

جولة المسؤول الأمريكي المرتقبة تأتي عقب تلويح وزيرة الخزانة الأمريكي جانيت يلين بالانتقال إلى إجراءات سريعة وقاسية في وجه الدول والشركات العالمية غير الملتزمة بالعقوبات الغربية المفروضة على روسيا. فهل تنجح واشنطن في الضغط على أبو ظبي وأنقرة لوقف التنامي المتسارع في مؤشرات الشراكة الاقتصادية؟

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