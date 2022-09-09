ما وراء إعلان كوريا الشمالية دولة نووية؟

ما كاد برلمان كوريا الشمالية يضفي الشرعية على سياسة القوة النووية لدى بيونغ يانغ حتى أكد زعيم البلاد كيم جونغ أون ألا تنازل أبداً عن السلاح النووي.

فهذا السلاح يقول كيم، يشكل الضمانة ببقاء النظام في بلاده، واللجوء إليه هو خيارها الأخير في حال تعرضت لغزو أو لتهديد وشيك. لا شك في أن كوريا الجنوبية حبست أنفاسها مع هذا الإعلان، فيما قالت واشنطن إنها لا تبيت نواياً عدوانية لبيونغ يانغ ومستعدة للحوار.. لكن من الواضح أن قيادة كوريا الشمالية لا تثق بالإدراة الأميركية ولا تعير أدنى اهتمام العرض الكوري الجنوبي بفوائد لا تحصى مقابل التخلي عن أسلحتها النووية.. أما موسكو فتعود للتأكيد على أن المبادرة الروسية ـ الصينية هي السبيل الأفضل لتحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية..

بناء على ما تقدم، إلى أين تتجه شبه الجزيرة الكورية؟

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