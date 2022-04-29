ما وراء إرسال الناتو أسلحة "خردة" لأوكرانيا؟

مرحلة جديدة من التسليح الغربي لأوكرانيا.. فها هو الرئيس الأمريكي جو بايدن يطلب ثلاثة وثلاثين مليار دولار لدعم أوكرانيا،

أكثرُ من عشرين مليار دولار للأسلحة والذخيرة والمساعدات العسكرية الأخرى لدعم أوكرانيا في كفاحها من أجل الحرية كما يقول..

فيما الدول الأوروبية تكثف هي الأخرى إرسال الأسلحة الثقيلة منها الدبابات والمدفعية وحتى أن هناك حديثاً عن طائرات مقاتلة وعلى حد قول وزيرة الخارجة البريطانية ليز تراس يجب الاستعداد لحرب طويلة..

الموقف الروسي واضح لا لَبْسَ فيه جاء على لسان الرئيس بوتين الذي حذر الأطراف الخارجية من التدخل في الأحداث الأوكرانية وتوعّد برد صاعق، مؤكدا أن روسيا في حال تعرضها لأي تهديد استراتيجي ستستخدم أسلحة لا يمتلكها أي من خصومها.

- ما أهداف الغرب من السباق على تسليح أوكرانيا؟

- ما مدى فعالية الأسلحة المرسلة وهل التقارير عن أعدادِها واقعية وكيف لها أن تغير شكل المعطيات الميدانية؟

- ماذا يلوح في المستقبل القريب وهل نحن على عتبة صراع أكثرَ شمولية؟

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