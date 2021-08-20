ما هدف تركيا من الحوار مع طالبان وتوسيع نفوذها في أفغانستان؟

وصف المتحدث باسم حركة طالبان سهيل شاهين تركيا بأنها شريك رئيس في إعادة إعمار أفغانستان بعد الحرب،

وأضاف شاهين أن الحركة تعول على التعاون مع تركيا في مجالات الرعاية الصحية والتعليم وإعادة إعمار البنى التحتية التي تعرضت للدمار جراء الحرب.

من جانبه رحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بما اعتبرها مواقف معتدلة من الحركة مجددا استعداده للقاء قادة الحركة في تركيا، وفي سياق آخر أكد الرئيس التركي استمرار مساعي تولي القوات التركية تأمين مطار كابل مشيرا إلى وجود محادثات بهذا الخصوص مع جميع الأطراف المعنية.

فهل يكون تأمين مطار كابل طريق تركيا لتعزيز نفوذها في أفغانستان؟ وما مخاوف الجهات المتوجسة من النوايا التركية في المنطقة؟