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ما مفاجآت روسيا لمقاتلات إف - 16 الأمريكية المقدمة لكييف؟

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فيما يستمر ضخ الأسلحة لكييف من قبل الغرب يستمر أيضا التأكيد الروسي الرسمي أن أهداف العملية العسكرية الخاصة ستتحقق على الرغم من الدعم الغربي لأوكرانيا.

هذه المرة الحديث يدور على مقاتلات إف 16، الرئيس الأمريكي جو بايدن أبدى استعداده للسماح لدول أخرى بتزويد أوكرانيا بالمقاتلات. وأكد مسؤول في البيت الأبيض أن واشنطن تدعم جهدا مشتركا لتدريب طيارين أوكرانيين عليها. تدريب طيارين أوكرانيين على قيادة واستخدام مقاتلات "إف –16 " سيكون رسالة لروسيا بحسب المستشار الألماني أولاف شولتس. رسالة الغرب لموسكو المتمثلة بتأجيج الصراع في أوكرانيا وحتى دعم كييف باستهداف الأراضي الروسية تقابل ميدانيا بتقدم مستمر للقوات الروسية في الميدان في إطار العملية الخاصة المستمرة والسؤال الذي يطرح الآن هل الغرب جاهز لدفع ثمن دعمه لكييف؟ وما المتوقع بعد الموقف الأميركي الأخير؟

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