ما مصير غاز روسيا لأوروبا عبر السيل الشمالي؟

شكك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في جودة إصلاح توربينات خط الغاز الروسي السيل الشمالي.. وإمكانيةِ استئناف ضخ الغاز عبر الأنبوب بالمستويات السابقة بعد انتهاء أعمال الصيانة..

بهذا السياق اقترح بوتين على الأوروبيين تشغيل خط "السيل الشمالي 2" الذي عطلته العقوبات لزيادة الإمدادات مشيرا إلى أن الوضع الحالي وارتفاع أسعار الغاز عالميا من تبعات العقوبات المفروضة على الخط الروسي المعروف بيامال – أوروبا.

من جانبها اتهمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين روسيا باستخدام الغاز سلاحا ضد الاتحاد الأوروبي، مشيرة ضمن خطة قدمتها لخفض استهلاك الغاز في دول الاتحاد بنسبة 15 % في الأشهر الثمانية المقبلة. إلى أن على الدول الأعضاءِ الاستعداد لتوقف كامل لواردات الغاز الروسية.

فهل تتجه روسيا لوقف صادرات الغاز عبر السيل الشمالي واحد؟ وهل تنجح خطة المفوضية الأوروبية في تقليص الاعتماد على الغاز الروسي؟