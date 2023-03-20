ما مصير النفوذ الأمريكي مع توطيد الشراكة بين روسيا والصين؟

في زيارة تؤسس لمستوى جديد من العلاقات بين القوى العظمى، وصل الرئيس الصيني شي جي بينغ إلى العاصمة الروسية في أول محطة خارجية له بعد تجديد انتخابه لولاية ثالثة

و تحل الأزمة الأوكرانية على رأس أجندة المباحثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بعد طرح بكين مقترحا لحل الأزمة ووقف إطلاق النار. مقترح أكد بوتين دراسته وانفتاحه على تباحثه مع الزعيم الصيني.

بهذا الصد وفي أول تعقيب أمريكي على زيارة شي جي بينغ لموسكو، دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الصين لاستخدام نفوذها لإقناع روسيا بسحب قواتها، وفي إشارة إلى المبادرة الصينية أضاف بلينكين أن أي دعوة لوقف إطلاق النار دون انسحاب القوات الروسية ستدعم وتقوي الجانب الروسي.

فهل تدفع زيارة شي نحو تفعيل المبادرة الصينية؟ وهل ترى واشنطن في التحرك الصيني انحيازا إلى روسيا؟

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