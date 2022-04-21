ما مصير المرتزقة بمصنع آزوف ستال في ماريوبول؟

عقب إبلاغه بتحرير مدينة ماريوبل، أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزير الدفاع سيرغي شويغو بتشديد الحصار على مصنع أزوف ستال دون اقتحامه حفاظا على أرواح العسكريين الروس

كما أوعز بالاقتراح مرة أخرى على الذين لم يستسلموا أن يفعلوا ذلك، مؤكدًا أن الطرف الروسي سيضمن الحياة لهم ومعاملةً لائقة وفق القوانين الدولي.

من جانبه كشف وزير الدفاع الروسي أن الأسلحة التي حشدتها التشكيلات المسلحة الأوكرانية في المدينة تضمنت أنظمة صواريخ تكتيكية من طراز "توتشكا أو" والتي لديها القدرة على إصابة أهداف في داخل الأراضي الروسية.

فماذا يعني تحرير مدينة ماريوبل من الناحية الاستراتيجية؟ وهل يُجبر ذلك المحاصرين في آزوف ستال على إلقاء السلاح؟

Your browser does not support audio tag.