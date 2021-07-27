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الكاظمي: القوات القتالية الأمريكية ستعود إلى بلادها نهاية العام الحالي
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ما سبب قرار واشنطن الخروج من العراق؟

أخبار العالم العربي

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أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن الولايات المتحدة ستنهي بحلول نهاية العام مهمتها القتالية في العراق لتباشر مرحلة جديدة من التعاون العسكري مع هذا البلد..

جاء ذلك عقب لقائه برئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في واشنطن ضمن جولة جديدة من الحوار الاستراتيجي بين البلدين وأضاف بايدن أن الدور الأمريكي في العراق سيقتصر على تقديم المساعدة وتدريب القوات العراقية ضمن محاربة الارهاب..
وحسب بيان مشترك صادر عن الدولتين، فإن المناقشات ركزت على تعزيز الشراكة الاستراتيجية طويلة المدى التي حددتها اتفاقية الإطار الاستراتيجي، وعلى القضايا الرئيسية ذات الاهتمام المشترك.

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