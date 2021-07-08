ما دور إيران في أفغانستان بعد انسحاب أمريكا؟

مع استمرار مساعي تقييم تبعات انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، بادرت إيران إلى استضافة ممثلين عن حكومة كابل وحركة طالبان، في مسعى لتقريب وجهات النظر وتجاوز احتمال الحرب الأهلية

حيث أكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف وقوف بلاده إلى جانب الشعب الأفغاني وقدرة هذا الشعب بكل طوائفه السياسية على تدشين مستقبل سلمي. من جانبه اعتر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف انسحاب القوات الأمريكي اعترفا فعليا بالهزيمة موضحا أن تزايد خطر وقوع هجمات إرهابية في أفغانستان يعود لعدم رغبة الحكومة في كابل بتشكيل حكومة انتقالية وترك واشنطن احتمال الحل العسكري مطروحا.

فما هي أهداف إيران من وراء الدخول على خط التسوية الأفغانية؟ وهل يكون الانسحاب الأمريكي فرصة لمد النفوذ الايراني؟