ما حقيقة التسريبات بأن السعودية تطور صواريخ بالستية بمساعدة الصين؟

السعودية في خضم التوتر بين الصين والولايات المتحدة، عقب تقييم وكالات الاستخبارات الأميركية أن المملكة تعمل بنشاط على تصنيع صواريخها الباليستية بمساعدة الصين ، بكين ردت بأن تعاونها العسكري مع الرياض لا ينتهك أي قانون دولي لكن تقارير أمريكية تتحدث عن مزيد من التنافس والتحديات التي ستواجهها واشنطن في الخليج رغم التحذيرات الأمريكية للإمارات في وقت سابق بخصوص بناء منشأة عسكرية صينية في ميناء أبوظبي ما الذي يزعج الولايات المتحدة في التعاون العسكري الصيني مع دول الخليج العربية؟ وهل تتراجع الرياض بعد التحذيرات الأمريكية كما فعلت مع أبوظبي؟

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