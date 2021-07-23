ما حقيقة التجسس بين الجزائر والمغرب بعد أزمتي القبائل والبوليساريو؟

قضية خلافية جديدة بين المغرب والجزائر على خلفية تحقيق صحفي نشرته منظمتا "فوربــيــدن ستوريز"

والعفو الدولية يتحدث أن المملكة وعن طريق برنامج التجسس إسرائيلي الصنع بيغاسوس قامت باستهداف آلاف الشخصيات في الجارة الشرقية، منها مسؤولون عسكريون وسياسيون كبار..

الحديث هذا أشعل غضبَ الحكومة الجزائرية التي طالبت بفتح تحقيق مبدئي مبدية القلقَ العميق من هذه الأخبار.. بينما تقول الرباط أين الأدلة وتطالب بتقديمها إن وجدت لا بل وتهدد بمقاضاة كلِ من يروج الإشاعات.

- ما هي خلفيات هذا الموضوع وأبعادُه على العلاقات بين الجارتين وهل هي جزء من الخلاف الممتد من قضيتي البوليساريو والقبائل؟

- إلى أي درجة يمكن الحديثُ عن معلومات حساسة تم السطو عليها إن صحت التقارير الإعلامية

- كيف ستتعامل الدولتان مع هذه القضية وأين الأدلة على تلك الاتهامات

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