ما حقيقة الانقلاب الوشيك في الأردن؟

تاريخ النشر:17.10.2022 | 17:46 GMT | أخبار العالم العربي
رئيس مجلس النواب الأردني عبد الكريم الدغمي يقلب مع قصارى القول ملفات الأردن الحيوية.
انتشرت عبر "تويتر" تغريدة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يتهم فيها اليهود الأمريكيين بنكران الجميل ومحذرا إياهم من الضياع إذا لم يقدروا ما لديهم من نعم ويقدموا له الولاء.
وجه القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، تحذيرا إلى المملكة العربية السعودية، قائلا: "اكبحوا جماح وسائل إعلامكم، وإلا فإن أثارها السلبية سوف تنعكس عليكم".
تكشف مجلة "فرانس فوتبول"، اليوم الاثنين، عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب كرة قدم في العالم لموسم 2021-2022، كما سيتم الإعلان عن الفائزة بالكرة الذهبية للسيدات.
وصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، كلام ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة براميلا باتن، استخدام الجيش الروسي للفياغرا في "عمليات اغتصاب" بأوكرانيا بـ"غير المنطقية".
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي ببسط السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها وضرب مواقع القوات الأوكرانية.
علق دميتري مدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن في الاتحاد الروسي على احتمال توريد أسلحة إسرائيلية لأوكرانيا، مشيرا إلى أنها (إسرائيل) إذا فعلت ذلك فستدمر جميع العلاقات مع روسيا.
أفادت مصادر بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود تراجع عن خطته لزيارة كوريا الجنوبية في الشهر المقبل .
يبدو أن لقاحات السرطان ستكون متاحة بحول عام 2030، وفقا لما أفاده فريق من العلماء الألمان، وهم زوجان كانا وراء لقاح "فايزر- بيونتيك"، أحد أكثر اللقاحات فعالية ضد "كوفيد-19".
تلقى مدرب ليفربول، يورغن كلوب، بطاقة حمراء مباشرة في مواجهة فريقه ومانشستر سيتي، اليوم الأحد، في قمة الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
أفادت وزارة الدفاع الروسية باستهداف القوات الروسية مواقع للتحكم تابعة للقوات الأوكرانية، وأنظمة الطاقة في أوكرانيا.
تم القبض على مجموعة من ضباط المخابرات الأوكرانيين بالقرب من بلدة بيريستوف في اتجاه سفاتوفو في منطقة خاركوف، حيث تحاول القوات المسلحة الأوكرانية الهجوم، لكنها تتعرض للهزيمة.
قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن بامكانه بسهولة أن يصبح رئيسا لحكومة إسرائيل، وإن الشعب اليهودي في الولايات المتحدة يجب أن يكون أكثر تقديرا لما فعله لمصلحة إسرائيل.
أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية أن حوالي 170 دبابة و200 عربة قتالية مدرعة و100 قذيفة هاون من عيار أكثر من 100 ملم ستصل لبيلاروس كجزء من مجموعة القوات البيلاروسية - الروسية المشتركة.
قال وزير الصحة الألماني كارل لوترباخ، إن عددا كبيرا من المستشفيات قد يتم إغلاقه في البلاد بسبب ارتفاع التضخم وأزمة الطاقة.
أفاد عمدة العاصمة الأوكرانية كييف، فيتالي كليتشكو، بوقوع انفجارات ضخمة صباح اليوم الاثنين في منطقة شيفتشينكيف وسط العاصمة.
بتدخل من السفارة الكويتية، تم إنقاذ الرحال الكويتي محمد الميموني وعدد من الأشخاص الذين كانوا برفقته، بعد احتجازهم من طرف أفراد إحدى القبائل الإفريقية في جنوب إثيوبيا.
كشفت مصادر لـRT أن الهجوم الإرهابي الذي استهدف ساحة تدريب في مقاطعة بيلغورود الروسية وأسفر عن مصرع 11 شخصا نفذه شخصان من طاجيكستان.
أظهر مقطع فيديو متداول يوضح كيف يحاول الجيش الأوكراني جاهدا إسقاط طائرة بدون طيار روسية "Geran-2" فوق سماء كييف.
هدد الأمير السعودي، سعود بن فواز الشعلان، الغرب وكل من يتحدى المملكة العربية السعودية، بـ"الجهاد والاستشهاد".
استحوذت البلدان ذات الاقتصادات المتقدمة على حصة الأسد من الحبوب الأوكرانية، حيث تمكنت في شهري يونيو ويوليو الماضيين من شراء 81% من مجموع الشحنات التي تم نقلها من أوكرانيا.
قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على ضيفه مانشستر سيتي بهدف دون رد، اليوم الأحد، في قمة المرحلة الـ11 من الدوري الإنجليزي.
أعلنت وسائل الإعلام المصرية أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستعد خلال الأيام المقبلة لافتتاح مصنع "الرمال السوداء" في بلطيم بمحافظة كفر الشيخ.
وصف الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، علاقات بلاده والمملكة العربية السعودية بأنها في أفضل مستوياتها منذ 30 عاما.
أكدت وزارة الخارجية المصرية أنها تتابع عن كثب وباهتمام أصداء القرار الذي صدر مؤخرا عن مجموعة أوبك+، وما أثير حوله من تجاذبات.
قال وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم إن حصة المواطن من المياه انخفضت إلى 530 مترا مكعبا للفرد سنويا، مما يضع المواطن المصري ضمن دائرة الفقر المائي.
تعرض نجم مانشستر سيتي، برناردو سيلفا لسخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب محاولته إيقاف نجم ليفربول، المصري محمد صلاح، بطريقة عجيبة خلال مباراة الفريقين اليوم الأحد.
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كلمة يوم الأحد، أن مصر تجدد التزامها ببذل أقصى جهودها لتسوية قضية سد النهضة على النحو الذي يحقق مصالح جميع الأطراف.
أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، ضرورة الحفاظ على سيادة سوريا واستقرارها وعروبتها ومنع العنف هناك.
كشف وزير الري المصري، هاني سويلم، عن مبلغ ضخم ستنفقه مصر خلال السنوات المقبلة، لتفادي نقص المياه.
أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن قتال عنيف جدا يدور في منطقتي سوليدار وباخموت وقال أن القوات تخوض "معارك ضارية للغاية".
غاب الرئيس العراقي المنتهية ولايته، برهم صالح، عن مراسم تنصيب خلفه، عبد اللطيف رشيد، التي أقيمت في قصر السلام ببغداد، اليوم الاثنين.
دخل النجم المصري محمد صلاح تاريخ الدوري الإنجليزي، بعدما قاد فريقه ليفربول للفوز على ضيفه مانشستر سيتي 1-0، اليوم الأحد، في الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
جرى نقاش نشط بين قراء البوابة الصينية "غوانتشا" حول تصريح المستشار الألماني، أولاف شولتس، بشأن توسيع الاتحاد الأوروبي شرقا.
نشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية تقريرا كشفت خلاله عن الفائزين بجوائز الكرة الذهبية "بالون دور" لعام 2022، والمقدمة من مجلة فرانس فوتبول.
صدت قوات التحالف في جمهورية لوغانسك محاولات هجوم واسعة النطاق شنتها قوات كييف في مدينتي سفاتوفو وكريمينايا وهزمتها وقضت على 90 ٪ من وحداتها.
قال مستشار محافظ البنك المركزي المصري، هشام عز العرب، إنه إذا استطاعت مصر خفض التضخم بنسبة 3% لن تكون هناك أهمية لسعر صرف الدولار.
قالت ماري كاي كارلسون، سفيرة الولايات المتحدة في مانيلا، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة ستدفع للفلبين نحو 100 مليون دولار لإلغاء صفقة لشراء طائرات هليكوبتر روسية.
ذكرت "بلومبرغ"، نقلا عن مصادر، أن السلطات الصينية منعت الشركات الكبيرة المملوكة للدولة في البلاد من إعادة بيع الغاز الطبيعي المسال للمشترين في أوروبا، فضلا عن دول آسيوية أخرى.
اتهم زعيم المعارضة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، بمحاولة "فرض مواجهات مع إسرائيل"، معتبرا أن "أوباما كان لديه حقد" تجاه إسرائيل.
هاجم الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، من وصفهم بـ"الديمقراطيين القاتلين للحماسة"، لأنهم وقعوا ضحية "التلاعب بالسياسة".
صرحت الصحفية الأمريكية البريطانية آن أبلباوم خلال مشاركتها في قمة "PGS22" المنعقدة في ألمانيا بأن الغرب يخشى عواقب "انتصار" أوكرانيا على روسيا.
حطمت قوات الدفاع الجوي الروسية في مقاطعة بيلغورود، الرقم القياسي العالمي في مدى إصابة الأهداف الجوية.
صرح فلاديمير روغوف عضو مجلس إدارة إقليم زابوروجيه بأن قوات كييف تراجعت عن خطتها للاستيلاء على محطة زابوروجيه الكهروذرية وقررت عبور نهر دنيبر من الجزء الغربي لسد مدينة "كاخوفكا".
يتردد صدى أفكار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطابه أواخر الشهر الماضي، بشكل متزايد في أذهان القادة والشعوب في الدول الغربية، وفقا لمقال نشرته صحيفة واشنطن بوست.
تخلت أستراليا عن اعترافها بالقدس الغربية كعاصمة لإسرائيل، وتراجعت عن اللغة التي تبنتها حكومة سكوت موريسون السابقة، بعد أن نقلت الولايات المتحدة سفارتها من تل أبيب إلى القدس.
أدى ارتفاع التضخم في البلاد إلى زيادة عدد السويديين الذين يعانون من عدم القدرة على إطعام أطفالهم.
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "ناصر كنعاني" أنه لا صحة للأنباء التي تفيد باستخدام المسيرات الإيرانية في أوكرانيا من قبل روسيا، وأن بلاده لم ترسل أي سلاح لطرفي النزاع.
تحت العنوان أعلاه، كتبت أولغا ساموفالوفا، في "فزغلياد"، حول انقسام أوروبا إلى سوقين لاستهلاك الغاز، ومكانة روسيا وتركيا فيهما.
تحت عنوان "الإخلاص للالتزامات"، كتبت مديرة معهد الاستراتيجيات السياسية والاقتصادية الدولية، ايلينا بانينا، في "إزفيستيا"، حول تصعيد نووي محتمل.
لن توجه السعودية دعوات إلى مسؤولين حكوميين أميركيين لحضور مؤتمر استثمار سعودي يطلق عليه "دافوس في الصحراء" يعقد نهاية الشهر الجاري، حسبما كشف منظم التجمع.
قالت كريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي في مؤتمر صحفي الأحد، إن "الأسوأ لم يأت بعد".
نفذت مجموعة "عرين الأسود" المسلحة يوم الأحد، عملية نوعية في منطقة نقطة المربعة الفاصلة بين طريق يستهار الإلتفافي وقرية تل إستهل قرب نابلس.
أعرب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، عن استغرابه من اتهام السعودية بالوقوف مع روسيا في العملية العسكرية بأوكرانيا.
أعربت وزارة الدفاع البيلاروسية، عن قلقها بشأن تعزيز الإمكانات العسكرية لبولندا بعد تصريحاتها لبدء الحرب، مشيرا الى تشكيل قوات هجومية في دول البلطيق لاستخدامها ضد روسيا وبيلاروس.
فاجأ النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، الجميع باستبعاده منتخب بلاده من قائمة المرشحين للتتويج بلقب مونديال قطر 2022.
قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إن المملكة تؤكد موقفها الداعم لكافة الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حل سياسي يؤدي إلى إنهاء الأزمة في أوكرانيا.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تصفية عناصر تنظيم "داعش" في قرية جاسم بمحافظة درعا، الذين نفذوا تفجير حافلة للجيش السوري في 13 أوكتوبر في إحدى ضواحي دمشق.
انتقدت رئيسة كتلة "التجمع الوطني" اليميني في البرلمان الفرنسي مارين لوبان،تصريحات جوزيب بوريل، بشأن رد فعل الدول الغربية في حال استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا.
تداولت شبكات التواصل الاجتماعية لقطات تظهر محاولة فاشلة لمسلحي كييف إسقاط مسيرة روسية بمنظومة صاروخية محمولة على الكتف اليوم الاثنين.
تم الإعلان عن إيقاف دوري روشن السعودي لمدة 60 يوما، مع ختام منافسات المرحلة الثامنة من المسابقة التي انتهت أمس الأحد، كي يتفرغ الأخضر للمشاركة في مونديال قطر 2022.
وجه النائب المصري، مصطفى بكري، بيانا عاجلا اليوم الأحد، دعا فيه إلى اتخاذ سياسات تدعم العالم متعدد الأقطاب، مشيدا بالدور الروسي لفضح الإدارة الأمريكية.
دعا العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في كلمة يوم الأحد، إيران للوفاء عاجلا بالتزاماتها النووية والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
شهدت الدقائق الأخيرة من مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي، أمس الأحد، في الدوري الإنجليزي، مشادة بين نجم "الريدز"، المصري محمد صلاح، ولاعب خط وسط "السيتي"، البرتغالي برناردو سيلفا.
نشرت صفحة "إسرائيل بالعربية" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيديو يظهر مجموعة من اليهود بصدد غناء وصلة من أغاني كوكب الشرق أم كلثوم داخل كنيس.
أظهر مقطع فيديو متداول محاولة فاشلة لعناصر شرطة وهم يصوبون أسلحتهم باتجاه مسيرة روسية في سماء كييف في مسعى لإسقاطها بطلقات نارية.
رصدت عدسة RT قافلة ضخمة من الشاحنات الفارغة الخاصة بنقل النفط الخام تصل مدخل مدينة القامشلي الغربي قادمة من مناطق سيطرة الحكومة السورية للتزود بالنفط الخام.
أفادت وسائل إعلام أوكرانية بوقوع سلسلة انفجارات في مدينة نيكولايف.
أعرب مدرب نادي برشلونة، تشافي عن استيائه من الخسارة بنتيجة 1-3 في الكلاسيكو ضد ريال مدريد، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.
أعلن فلاديسلاف لوبايف، مؤسس شركة Lobaev Arms ، أن الخبراء ابتكروا منظومة مضادة للقناصة يمكن التحكم بها عن بعد.
نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو لإطلاق صواريخ من نوع "إسكندر" على منشآت البنية التحتية العسكرية للقوات الأوكرانية.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للعاهل المغربي محمد السادس وهو يتجول في شوارع العاصمة الرباط في سيارته للمرة الأولى منذ سنوات.
أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية يوم الجمعة أسماء المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية، التي تمنح سنويا لأفضل لاعب في العالم.
شبهت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، تصريحات خارجية أوكرانيا بأن الأمير فلاديمير أراد ضم روس الكييفية للاتحاد الأوروبي عام 988 ميلادي، بأنها شبيهة بأقوال المساطيل.
قالت وسائل إعلام أردنية، يوم الأحد، إن القضاء رفض الإفراج عن مدير المخابرات السابق محمد الذهبي بعد 15 عاما قضاها في السجن.
قالت أليسا فايدل، الرئيسة المشاركة لحزب "البديل من أجل ألمانيا" في مقابلة مع "Dlf" إن ألمانيا ستكون الخاسر الأكبر من الصراع في أوكرانيا، وليست موسكو وكييف.
دعا العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى بدء العملية السياسية بين الحكومة اليمنية والحوثيين؛ بما يحفظ لليمن سيادته ووحدته وسلامة أراضيه.
أثارت مقاطع فيديو لإعدام الكتاكيت (صغار الدجاج) ضجة كبيرة في مصر، وسط حديث عن أزمة كبيرة في قطاع الدواجن والأعلاف في البلاد.
عرضت وزارة الدفاع الروسية لقطات لأعمال قتالية لمنظومة "أوسا" للدفاع الجوي في أوكرانيا وهي تستخدم لتحديد إحداثيات أهداف العدو الجوية وتدميرها.
أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز يوم الأحد، أن المملكة تعمل جاهدة على دعم استقرار وتوازن أسواق النفط العالمية بوصف البترول عنصرا مهما في دعم نمو الاقتصاد العالمي.
تنطلق تدريبات الردع النووي "الظهيرة الثابتة" لحلف الناتو، والمقررة مسبقا بمشاركة 14 دولة وما يصل إلى 60 طائرة عسكرية، يوم الاثنين، وتستمر حتى 30 أكتوبر.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أنها قصفت بصواريخ عالية الدقة، مراكز قيادة تابعة للجيش الأوكراني، وكذلك أنظمة الطاقة، ودمرت جميع الأهداف المطلوبة.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إتمام صفقة تبادل أسرى، تم خلالها تحرير 110 مواطنين روس بينهم 72 بحارا مدنيا، كانوا محتجزين من قبل نظام كييف منذ شهر فبراير 2022.
نشرت وكالة نوفوستي الروسية للانباء لقطات توثق تدمير منظومة "إس -300" التابعة للقوات الأوكرانية بمسيرة انتحارية لانتسيت في مقاطعة زابوروجيه.
توقع الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، حال العالم إذا ما عاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للرئاسة، معتبرا أن الإدارة الأمريكية الديمقراطية "ثبت فشلها على كل الأصعدة".
قالت وزيرة الداخلية الإسرائيلية، إيليت شاكيد، يوم السبت، إن تهديدات الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، كانت دافعا للاتفاق مع لبنان.
تحت العنوان أعلاه، كتب رفائيل فخرالدينوف، في "فزغلياد"، حول الإسفاف في اتهام روسيا بتزويد جنودها بالفياغرا من أجل اغتصاب الأوكرانيين.
صرح اللواء أوليغ إيغوروف نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة الوطنية في سوريا أن القوات الجوية الروسية هاجمت معسكرا لتدريب المسلحين في سوريا، مما أسفر عن مقتل حوالي 100 متطرف.
تداول رواد مواقع التواصل، صورة لزوجة النجم المصري، محمد صلاح، مع بعض زوجات وشريكات حياة لاعبي ليفربول، وذلك عشية مواجهة "الريدز" ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.
دوّت انفجارات في مقاطعة أوديسا جنوب غربي أوكرانيا، وفق ما ذكره موقع "Klymenko Time" الأوكراني يوم الأحد.
أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأربعاء، موافقتها على تأجيل مباراة أرسنال ضد مانشستر سيتي، لإتاحة الفرصة لإقامة لقاء أرسنال أمام آيندهوفن الهولندي بالدوري الأوروبي.
أعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، اليوم الاثنين، أن التعبئة الجزئية في العاصمة قد اكتملت وأنه تم إنجازها بشكل كامل.
ذكرت صحيفة "إندبندنت" أن صناعة الرقائق الدقيقة في الصين غدت مشلولة، بعد استقالة العديد من المديرين التنفيذيين والمهندسين الأمريكيين العاملين في الصين.
سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفا بطريقة "غير شرعية"، خلال مباراة فريقه مانشستر يونايتد وضيفه نيوكاسل، اليوم الأحد، في الجولة الـ11 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.
تظهر لقطات استخدام القوات الروسية مدفعية إس-60 المضادة للطائرات لاحباط تقدم العسكريين الأوكرانيين في جمهورية لوغانسك الشعبية.
اعتبرت صحيفة The Hill أن قرار السعودية بخفض إنتاج النفط يعد صفعة في وجه الرئيس الأمريكي بايدن، الذي سافر إلى السعودية في يوليو بهدف واضح هو إقناع النظام بزيادة إنتاج النفط.
أصدرت وزارة الصحة السورية قرارا يقضي بإعفاء جميع القادمين إلى البلاد عبر المعابر الحدودية الرسمية البرية والبحرية والجوية من اختبار PCR أو شهادة لقاح دولية خاصة بفيروس كورونا.
يعد السعال العرضي أمرا طبيعيا بل وصحيا لأنه يساعد الجسم على التخلص من المخاط والحطام المتراكم. ومع ذلك، هذا لا يجعله أقل إيلاما أو إرهاقا.
قذف ثقب أسود المادة بعد ثلاث سنوات من تمزق نجم صغير إلى أشلاء عند اقترابه منه، في حدث وصفه العلماء بالتجشؤ الكوني.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن اطلاق صاروح "أنغارا-1.2" الفضائي يحمل قمرا صناعيا عسكريا من قاعدة بليسيتسك الفضائية يوم السبت.
مُنح أحد المشاركين في العملية الروسية الخاصة بأوكرانيا لقب بطل روسيا بفضل استخدامه لبندقية القنص "سومراك" (الغسق) البعيدة المدى.
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