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قصارى القول

ما حقيقة الانقلاب الوشيك في الأردن؟

أخبار العالم العربي

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رئيس مجلس النواب الأردني عبد الكريم الدغمي يقلب مع قصارى القول ملفات الأردن الحيوية.

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