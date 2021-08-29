ما حقيقة استهداف الحوثيين لقاعدة العند الجوية باليمن؟

عشرات القتلى والجرحى ضحايا هجوم بصواريخ وطائرات مسيرة استهدف قاعدة العند الجوية، أكبر قاعدة عسكرية في اليمن.

رغم أن أي جهة لم تعلن مسؤوليتها إلا أن المتحدث باسم القوات الحكومية اتهم جماعة انصار الله الحوثي بتنفيذ الهجوم، وتوعدهم الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بدفع الثمن وبمحاسبتهم على كل جريمة ترتكب بحق اليمنيين

من المسؤول؟ وكيف سينعكس هذا التصعيد على المشهد اليمني سياسيا وعسكريا؟

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