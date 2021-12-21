ما حقيقة أسباب وفاة سفير إيران لدى الحوثيين حسن إيرلو؟

بعد نحو أسبوعين على صدور بيان للتحالف العربي يشير إلى بدء مرحلة جديدة من التصعيد في اليمن تشمل نزع الحصانة عن مواقع مدنية وفق القانوني، أعلن التحالف الذي تقوده السعودية استهداف مطار صنعاء الدولي بضربات دقيقة ومحدودة بعد إسقاط حمايته بسبب ما قال بيان التحالف إنه توظيف للمطار لإطلاق الهجمات العابرة للحدود.

من جانبها أعلنت حكومة الإنقاذ في صنعاء خروج المطار عن الخدمة مشيرة إلى أن القصف يستهدف إعاقة المساعدات الإنسانية وعرقلة رحلات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في اليمن.

على صعيد آخر أعلنت الخارجية الإيرانية وفاة سفير طهران لدى اليمن حسن إيرلو متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، وتوعد وزير الخارجية أمير عبداللهيان بتقديم احتجاج رسمي ضد السعودية بسبب ما قال إنه تأخرها باتخاذ قرار السماح بنقل السفير الإيراني للعلاج.

فما هي تداعيات استراتيجية التحالف العربي الجديدة في تغيير معطيات الميدان؟ وما تبعات وفاة السفير الإيراني لدى صنعاء؟

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