ما الرسالة من إعلان روسيا تعزيز ثالوثها النووي؟

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو ستواصل إيلاء المزيد من الاهتمام لتعزيز الثالوث النووي لروسيا

وأضاف الرئيس أن القوات الروسية ستكون مشبعة بالتكنولوجيا المتقدمة وأن العمل جار على توفير أحدث الأسلحة والمعدات العسكرية للقوات الروسية مشيرًا إلى استمرار العمل على تطوير صواريخ كينجال الفرط صوتية. ومع حديث الرئيس الروسي أن الولايات المتحدة الأمريكية تفكر في إمكانية اختبار أسلحة نووية، وأن موسكو بالمثل على ذلك، تثار أسئلة عن دور القدرات العسكرية النووية الروسية في ردع التهديدات الغربية؟ وعن احتمالية توجه االغرب نحو سباق تسلح نووي؟

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