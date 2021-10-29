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نيوزميكر

ما الذي كشفه نائب وزير الخارجية الإيراني عن نتائج الحوار مع السعودية؟

أخبار العالم

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الحلقة الجديدة من برنامج نيوزميكر مع نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني.

نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني لـ RT:
القدرات الدفاعية الإيرانية شأن إيراني خالص يتعلق بأمننا القومي ولا شأن لأي دولة أخرى به
باقري كني لـ RT: مفاوضات 4+1 تركز على إلغاء العقوبات الأمريكية غير الشرعية على إيران
لدينا تعاون بناء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وواثقون من أن الوكالة لن تقبل استغلالها سياسيا
نتوقع من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إدانة العمليات الإرهابية ضد منشآتنا النووية
التعاون مع بلدان الجوار من أولويات الحكومة الإيرانية ونسعى لحل المشكلات القائمة
أجريت حوارا بناء مع نائب وزير الخارجية الروسي واتفقنا على أن تكون مشاوراتنا ذات طابع دوري

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