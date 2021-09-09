ما أسباب خسارة حزب "العدالة والتنمية" المغربي الانتخابات؟
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هزيمة كبيرة لحزب العدالة والتنمية المغربي في الانتخابات البرلمانية بعد عشر سنوات كاملة من ترأسه للحكومة، حيث حلّ ثامنا بينما تصدر التجمع الوطني للأحرار الليبرالي النتائج.
وبعيدا عن مستقبل الحزب الإسلامي الذي شهد تصدعات واستقالات أعقبت النتائج المخيبة يتحدث متابعون عن ائتلاف حكومي متجانس على عكس سابقه قد ينجح التجمع الوطني في تشكيله إلى جانب حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال فيما يعلق المواطن المغربي آماله على الالتزام بالوعود الانتخابية لتحسين أوضاعه الاجتماعية.
فهل تنجح سياسة التصويت العقابي في المغرب؟
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