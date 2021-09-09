 
مباشر
بالتفاصيل

ما أسباب خسارة حزب "العدالة والتنمية" المغربي الانتخابات؟

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r957

هزيمة كبيرة لحزب العدالة والتنمية المغربي في الانتخابات البرلمانية بعد عشر سنوات كاملة من ترأسه للحكومة، حيث حلّ ثامنا بينما تصدر التجمع الوطني للأحرار الليبرالي النتائج.

وبعيدا عن مستقبل الحزب الإسلامي الذي شهد تصدعات واستقالات أعقبت النتائج المخيبة يتحدث متابعون عن ائتلاف حكومي متجانس على عكس سابقه قد ينجح التجمع الوطني في تشكيله إلى جانب حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال فيما يعلق المواطن المغربي آماله على الالتزام بالوعود الانتخابية لتحسين أوضاعه الاجتماعية.


فهل تنجح سياسة التصويت العقابي في المغرب؟

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا