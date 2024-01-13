ما أبعاد الخلافات بين مصر وإسرائيل بسبب الوضع على الحدود؟

أوضح بيان لرئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان أن السيادة المصرية على معبر رفح تمتد فقط على الجانب المصري

بينما يخضع الجانب الآخر منه "لسلطة الاحتلال الفعلية" التي تتعمد حسب المسؤول المصري تأخير وعرقلة دخول المساعدات بحجة تفتيشها.

بموازاة ذلك نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين إسرائيليين ومصريين إبلاغ إسرائيل الجانب المصري بنية إطلاق عملية عسكرية للسيطرة على محور فيلادلفيا الحدودي بين مصر وغزة، من جهته نفى مسؤول مصري ما تناولته وسائل إعلام عالمية عن وجود تنسيق مع إسرائيل بشأن فرض تدابير أمنية جديدة على محور فيلادلفيا.

فهل ينعكس الادعاء الاسرائيلي على مستوى التنسيق مع مصر؟ وهل تقبل القاهرة بفرض تدابير أمنية جديدة على محور فيلادلفيا؟

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