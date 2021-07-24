ماكس 2021 للطيران.. حضور سعودي وتفاوض حول عقود وصفقات جديدة

إنه اليوم الرابع لمعرض ماكس 2021 لتقنيات الطيران والفضاء في مقاطعة موسكو. هدير محركات الطائرات الحربية والمدنية والمروحيات يملأ سماء مطار جوكوفسكي.

أما أروقة المعرض فيملأها شغف الحضور والاهتمام من جانب المشاركين والضيوف والمتابعين والمشاهدين. والعين هناك على آخر ما توصلت إليه تكنولوجيا الطيران للدول المشاركة في المعرض. روسيا وقعت حتى الآن عقوداً بمليارات الدولارات لتوريد تقنياتها الجوية للدول المهتمة بها. ومن ضمن ما هو جار الآن، مباحثات بين شركتين روسية وسعودية لإنشاء مصنع مشترك لتصنيع او تجميع طائرة MC - 21 الروسية في السعودية.. ومن هنا نستضيف الرئيس التنفيذي لشركة "مناسك" للطيران السعودية الكابتن طيار يوسف الجهني