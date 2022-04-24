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ماكرون رئيسا لفرنسا مجددا.. تحديات بانتظاره

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أظهرت التقديرات الأولية فوز الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون على منافسته رئيسة حزب الجبهة الوطنية الفرنسية اليميني مارين لوبان فارق كبير في الأصوات.

ماكرون أقر في كلمة أمام أنصاره أن جزءا من الفرنسيين صوتوا لصالحه  من أجل قطع الطريق أمام اليمين المتطرف وهو ما يحمله  مسؤوليةً خلال الأعوام المقبلة.. بينما رحب العديد من القادة الأوروبيين بفوز ماكرون معتبرين ذلك دليلا على تمسك الناخبين الفرنسيين بالمشروع الأوروبي.. 

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