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ماذا وراء فضائح الأمير هاري؟

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المحامي الدولي عبد الحق العاني وتداعيات اعتراف الأمير هاري بقتل 25 مدنيا أفغانيا.

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