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ماذا كشف سيمور هيرش حول تورط واشنطن بتفجير السيل الشمالي؟

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مقابلة الصحافي الحائز على جائزة بوليتزر سيمور هيرش

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