ماذا كشف سيمور هيرش حول تورط واشنطن بتفجير السيل الشمالي؟

تاريخ النشر:24.02.2023 | 17:33 GMT | أخبار العالم
مقابلة الصحافي الحائز على جائزة بوليتزر سيمور هيرش
حذر عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، من أنشطة زلزالية بين 25 و26 فبراير الجاري، وأن الأسبوع الأول من شهر مارس المقبل سيكون حرجا.
نجحت مصر خلال ساعات بعد طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية في جمع 6 مليارات دولار.
علق رئيس الهيئة القومية المصرية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، محمد زهران، على الصور المتداولة لانحسار مياه ساحل محافظة الإسكندرية، وشبه جزيرة سيناء.
أكدت وزارة الخارجية الصينية في بيان اليوم الجمعة على ضرورة استئناف الحوار المباشر بين روسيا وأوكرانيا في أسرع وقت ممكن.
أثيرت حالة كبيرة من الجدل في مصر على مواقع التواصل الاجتماعي، حول تدمير صناعة الدجاج وتربيتها بعد لجوء البلاد لاستيراد الدجاج المجمد لسد العجز في الأسواق.
تداول ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي خبرا عن عودة شاب في سوريا إلى الحياة بعدما ظنوا أنه توفي جراء الزلزال في منطقة الأتارب.
علقت رقية السادات، ابنة الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، على ما تم تداوله مؤخرا حول بيع جواز سفر والدها في صالة مزادات أمريكية بـ47 ألف دولار.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات كييف تستعد لغزو جمهورية ترانسنيستريا بدعوى منع زحف الجيش الروسي على أوكرانيا من هناك، في خطوة تهدد القوات الروسية في ترانسنيستريا.
قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، معلقا على مرور عام على بدء العملية العسكرية الخاصة، إن الجيش الروسي يعيد نشر السلام والأمان والعدل، ويجتث جذور النازية الجديدة.
أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء الأسبق، إيهود باراك، دعا جنود الجيش الإسرائيلي لرفض الأوامر العسكرية "ردا على قانون الانقلاب القانوني".
كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، حقيقة وجود سبب خارجي مثل الشفق القطبي الأمريكي لوقوع الزلزال.
أفادت وكالة "الأناضول" بأن الاستخبارات التركية تمكنت عبر عملية في سوريا من تحييد خليل منجي، مخطط التفجير الإرهابي بشارع الاستقلال باسطنبول.
تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الخميس، اتصالا هاتفيا من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، حيث تم تناول آخر المستجدات على الساحة الأوكرانية وتطورات الأزمة الراهنة.
أعلنت نائبة وزير الخارجية الأمريكي، فيكتوريا نولاند، عن استعداد واشنطن اعتبارا من يوم غد لبدء المفاوضات مع روسيا حول معاهدة "ستارت"، والتفتيش المتبادل للمواقع النووية في البلدين.
أكد ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، أن بولندا لا تدرك حقيقة أنها ليست قوة عسكرية ولا يمكنها التصدي لروسيا.
أكد المستشار السابق للبنتاغون، دوغلاس ماكغريغور، أن على الجيش والمرتزقة الأوكرانيين أن يتذكروا أن الجيش الروسي كان دائما قادرا على التغلب على العدو في اللحظات الحاسمة.
قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إنه على علم بـ"خطة السلام" الصينية، مشيرا إلى أنه "لم يطلع بعد على وثيقة محددة، وأنه من السابق لأوانه تحليل هذه المبادرة بعد".
أكد الصحفي الأمريكي سيمور هيرش لـRT أن إدارة بايدن بررت تفجير "السيل الشمالي" بضرورة إرغام أوروبا على مواصلة دعم الناتو ومنع دول كألمانيا من فتح السيل "الشمالي-2" مع اقتراب الشتاء.
سجلت شبكات المحطة القومية لرصد الزلازل في مصر، 3 هزات أرضية متتالية بالقرب من مصر اليوم، شعر بها سكان بعض المحافظات في القاهرة والقليوبية والسويس وبورسعيد والإسماعيلية.
تمتلك مصر في تسميات جيوشها العسكرية الجيشين الثاني والثالث الميدانيين، ويتساءل العديد عن الجيش الأول، علما بأن هناك منطقة مركزية عسكرية ولكنها لا تمت للجيش الأول بصلة.
طمأن المعهد القومي للبحوث الفلكية المصري المواطنين الذين شعروا بالهلع بعد الهزة الأرضية التي سجلت فى الساعة 12:25 دقيقة صباحا، وشعر بها سكان عدد من المحافظات المصرية.
شعر سكان القاهرة الكبرى وبعض المحافظات المصرية الأخرى بهزة أرضية قبل قليل، بلغت قوتها 4.09 درجة على مقياس ريختر.
أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان الخميس أن واشنطن ستقدم لكييف حزمة جديدة من المساعدات العسكرية بقيمة ملياري دولار، وأنها تعمل على تسريع إنتاج الذخيرة لأوكرانيا.
أعرب رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو عن اعتقاده بأن الهدف الرئيسي من زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف يكمن في محاولته تحقيق مكاسب دعائية انتخابية.
قال الصحفي أندرو مار لمحطة الإذاعة البريطانية إل بي سي إن قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعليق المشاركة في معاهدة (ستارت) سيغير ميزان القوى في العالم في العقد المقبل.
تتتبع مواقع وسائل التواصل الاجتماعي كل تحركاتك، وتجمع كميات هائلة من البيانات الشخصية من ملايين المستخدمين غير الراغبين بذلك، لكن بعضهم مذنب في جمع معلومات أكثر من غيره.
ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر والسعودية لتصل إلى 9.5 مليار دولار خلال 11 شهرا من عام 2022، مقابل 7.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بواقع 19.1%.
كشف أستاذ الجيولوجيا التركيبية بجامعة بنها في مصر، زكريا هميمي، حقيقة ما تردد حول دخول مصر حزام الزلازل، واحتمال تأثر مصر بزلزال مدمر أو تسونامي الفترة المقبلة.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث والتصريحات في ساعات المساء.
ألمح السيناتور الجمهوري تيد كروز، إلى أن صافرات الإنذار التي دوت أثناء تواجد الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في كييف كانت مزيفة.
ذكرت مجلة "تايم" أن الولايات المتحدة يمكن أن تقدم مساعدة مالية إلى كييف حتى تتعامل مع حقيقة "خسارتها الأراضي".
حذرت موسكو الولايات المتحدة والناتو وأوكرانيا من أي خطوات طائشة حيال ترانسنيستريا (بريدنيسترفيا) وسط حشد القوات الأوكرانية قرب حدودها، مؤكدة أن أي استفزاز هناك لن يبقى دون رد.
أعلنت صالة المزادات الأمريكية هيريتدج، في ولاية تكساس، بيع جواز سفر الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، بـ 47.500 دولار، يوم 22 فبراير 2023.
أجاب رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية جاد القاضي، عن تساؤلات حول هل مصر ستتعرض لزلازل أخرى في الأيام المقبلة؟
أصدرت إدارة البحوث الفلكية في مصر بيانا حول الهزة الأرضية التي ضربت شرق البلاد وشعر بها سكان القاهرة منذ قليل.
أوضح التقرير السنوي لمكتب رئيس مراسم وزارة الخارجية الأمريكية أن المجموعة التي أهداها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره الأمريكي جو بايدن، كانت أغلى هدية تلقاها الأخير عام 2021.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث والتصريحات.
قام مواطن مصري في محافظة الدقهلية، بزراعة نوع جديد من الأرز، كمبادرة لزراعة فدانين من الأرز الموفر للمياه، بمساعدة أستاذ جامعي.
لقي شخص واحد مصرعه وأصيب آخرون، إثر تحطم مروحية كان يستقلها وزير الرياضة بينما كانت تحاول الهبوط في مجمع رياضي بمدينة بافت جنوبي البلاد.
أوضحت وزارة الداخلية المصرية أن القبض على رئيس أحد الأحزاب السياسية جاء "في إطار قانوني"، وأن حكمين قضائيين صدرا ضده.
أثار قرار الحكومة المصرية بتعليق تحديد سعر إجباري للأرز العديد من التساؤلات حول أسعار تلك السلعة الاستراتيجية خاصة قبيل شهر رمضان والذي يتزايد خلاله استهلاك الأسر المصرية.
نشرت وكالة الأنباء التركية تصويرا جويا لتصدع الأرض جراء الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب شرق البلاد بمنطقة ترك-أغلو في محافظة كرمان مرعش.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة أن قواتها قتلت أكثر من 500 جندي أوكراني على 5 محاور قتال أساسية وفي دونباس وزابوروجيه وخيرسون خلال الـ24 ساعة الماضية.
أعلنت وزارة الدفاع البولندية عن نصب الحواجز والمتاريس المضادة للدبابات على الطرق مع روسيا وبيلاروس.
اتُهمت السفيرة السويسرية لدى طهران بخيانة حركة الاحتجاج في إيران، بارتدائها عباء سوداء خلال زيارة لموقع مقدس برفقة فريق من رجال الدين الإيرانيين.
ذكرت السلطات التابعة لشركة "إيروفلوت" الروسية أنه بسبب عطل بسيط في مستشعر التحكم في الضغط اضطرت طائرة تابعة للشركة للهبوط اضطراريا في كراسنويارسك.
منذ أن انتشر دوي قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي وتوالت فصولها وسجالاتها بين أنقرة والرياض لم تتوقف "الروايات" الغريبة والمتوحشة عن الصدور، وآخرها هذه.
نشرت القوات المسلحة المصرية مجموعة من مقاطع الفيديو، لعدد من المشروعات التي يتم تنفيذها في البلاد لضمان أمن مصر الغذائي.
وجهت وزيرة الهجرة المصرية سها الجندي، رسالة للمصريين المتواجدين في تركيا والمتضررين من الزلازل التي حدثت هناك.
ذكرت وسائل إعلام كوريا الشمالية أن الزعيم كيم جونغ أون بعث برسالة للرئيس السوري بشار الأسد تمنى فيها أن تتغلب دمشق على دمار الزلزال.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لزلزال ضرب الصين وتسبب في تشققات أرضية، وأثار هلع المواطنين وخوفهم.
ردت شعبة المستوردين في اتحاد الغرف التجارية في مصر، على استيراد كيلو الدواجن المجمدة بدون أحشاء بـ3 جنيهات وبيعها للمواطنين بسعر يبدأ من 96 جنيها وحتى 130 جنيها.
كشف مجلس سلامة النقل الوطني الأمريكي، عن السبب المحتمل لانحراف قطار نورفولك الجنوبي عن مساره في ولاية أوهايو، فيما كانت 10 عربات من الـ50 تحتوي على مواد كيميائية خطرة وسامة.
حاول أحد المشجعين لنادي أيندهوفن الهولندي خلال مباراة فريقه ضد إشبيلية أمس، الاعتداء على ماركو دميتروفيتش، حارس مرمى الفريق الأندلسي، لكن رد فعل الحارس كان صادما للمشجع.
أصبحت الشبهات تحوم حول الكرة الإسبانية من كل جهة بعد أزمة نادي برشلونة واتهامه بدفع مبالغ مالية للجنة التحكيم، وفضيحة كأس ملك إسبانيا مؤخرا.
يبدو أن الفرنسي زين الدين زيدان، سيعود إلى مجال التدريب مجددا بعد ابتعاده عن ملاعب كرة القدم لمدة عامين تقريبا، وذلك بعدما تلقى عرضا مغريا وفق تقرير إسباني.
كشف رئيس الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية عمر بلبع، تفاصيل نجاح مصر في تصنيع أول سيارة كهربائية محلية الصنع.
اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ونبين أن انتقاد الوثيقة الصينية بشأن التسوية السياسية لأزمة أوكرانيا يمثل محاولة غير مبررة "لتشويه سمعة الصين".
أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم اليوم الخميس، عن وصول وفد مشترك من الاتحادين الدولي (فيفا)، والآسيوي إلى العاصمة دمشق لدراسة إمكانية رفع الحظر عن استضافة المباريات مستقبلا.
انتقدت نيكي هايلي،، المرشحة الجمهورية للانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024، الرئيس جو بايدن بعد تعليق روسيا مشاركتها في معاهدة "نيو ستارت"، واصفة إياه بـ"الضعيف".
من الصعب جدا تصور عمل قتالي للوحدات العسكرية الروسية من دون الاستعانة بأسلحة "صائدة للدرونات" المعادية.
حررت وحدات تابعة لشركة "فاغنر" العسكرية الخاصة الروسية قرية بيرخوفكا بالقرب من أرتيموفسك (باخموت)، حسبما أعلن مؤسس المجموعة يفغيني بريغوجين اليوم الجمعة.
أكد خبير العلاقات الدولية حامد فارس، في حديث لـRT، أن مبادرة الصين لوقف الحرب في أوكرانيا تمثل طوق النجاة الأخير من نشوب حرب عالمية قد تكون وشيكة.
أكدت الصحفية ليز بيك، في مقال بصحيفة "هيل"، أنه يجب على الرئيس الأمريكي جو بايدن، الإجابة على ثلاثة أسئلة لاستعادة ثقة الأمريكيين وقبولهم استمرار المساعدات لأوكرانيا.
وجه رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، كمال كيليتشدار أوغلو، رسالة إلى الرئيس السوري بشار الأسد، عزاه فيها بضحايا الزلازل الذي ضرب المنطقة.
أعلنت وزارة الإنتاج الحربي المصرية مشاركتها في معرض الدفاع الدولي "IDEX 2023" والمقام في الإمارات بنماذج متنوعة من الأسلحة والذخائر والمعدات.
قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن بلاده تعتقد أن المعدات والتدريبات التي تقدمها لأوكرانيا "ستغير ديناميكيات الحرب" ضد روسيا.
قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن الوقت لم يحن بعد لإجراء محادثات بشأن أوكرانيا.
أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، أن الاتحاد الأوروبي "ابتلع" حادث نسف خطوط "السيل الشمالي" من أقرب حلفائه.
شهدت مباراة الهلال السعودي ضد فولاد خوزستان
الإيراني، أمس الخميس في ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعض الأحداث المؤسفة، بعد صافرة النهاية.
اختبرت كوريا الشمالية 4 صواريخ استراتيجية أطلقتها في اتجاه البحر في إطار تدريبات "هجوم مضاد نووي قاتل على القوات المعادية"، وفق وكالة الأنباء الرسمية يوم الجمعة.
أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن وضع قواته على المحور الشرقي صعب للغاية ومؤلم، وعلى المحور الجنوبي خطير للغاية.
أعلن المدافع الإسباني المخضرم سيرجيو راموس يوم الخميس، اعتزاله اللعب مع منتخب بلاده بعد مسيرة حافلة.
كشف رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، أنه كان نائما ليلة بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، لكن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أيقظه من نومه.
تحدثت صحيفة "Times" البريطانية عن ستة سيناريوهات محتملة لإنهاء الصراع بين روسيا وأوكرانيا، أحدها يتعلق بحرب نووية وتدخل الناتو.
ردت نائبة وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية فيكتوريا نولاند، في حديث لوكالة "تاس"، على اتهام رجل الأعمال إيلون ماسك لها بمحاولة تصعيد النزاع في أوكرانيا.
لقي مستشار وزير الرياضي الإيراني مصرعه جراء سقوط مروحية كانت تقله مع الوزير اسماعيل أحمدي وآخرين في مدينة بافت التابعة لمحافظة كرمان.
منح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لواء الصواريخ المضادة للطائرات رقم 35 لقب "حراس الوطن" الفخري، حسبما جاء في مرسوم رئاسي نشر على بوابة المعلومات القانونية الرسمية اليوم الجمعة.
ضبطت شرطة السياحة والآثار المصرية باحثا قانونيا بحوزته مجموعة من التحف الأثرية والمخطوطات والكتب النادرة.
أعلن نائب مندوب الصين لدى الأمم المتحدة، داي بينغ، عن مقترحات جديدة ستطرحها بكين للتسوية في أوكرانيا، بما ينهي النزاع في أسرع وقت ممكن.
أعلن الدكتور أندريه دميتريف، أخصائي أمراض الجهاز البولي، أن انعدام العلاقة الحميمة يؤدي إلى التهاب البروستاتا والمسالك البولية.
اعتبر الظهير الأيسر السابق لنادي ليفربول، الإسباني خوسيه إنريكي، أن النجم المصري محمد صلاح، تحول إلى لاعب آخر وتراجع مستواه بشكل "فظيع" منذ تجديد عقده مع "الريدز" في يوليو الماضي.
أعلنت نائبة وزير الخارجية الأمريكي، فيكتوريا نولاند، أن الولايات المتحدة تتوقع أن تنشر الصين تفاصيل خطتها لتسوية الأزمة في أوكرانيا يوم الجمعة.
أظهرت التحقيقات الأولية في حادثة العثور على ثلاثة قتلى في بلدة داريا اللبنانية، أن رب العائلة أقدم على خنق زوجته وطفله ومن ثم أقدم على الانتحار.
قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، في مقابلة مع وسائل الإعلام الصينية، إنه إذا لم يتم الاستماع إلى موقف الصين بشأن النزاع في أوكرانيا، فسيؤدي ذلك إلى عواقب جدية.
أعلنت شركة "سبيس إكس" الأمريكية عن إطلاق خدمة "التجوال العالمي" عبر منظومة Starlink التي توفر الإنترنت من خلال الأقمار الصناعية.
قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، إنه لأول مرة، ستنضم الإمارات إلى قائمة أكبر عشرين شريكا اقتصاديا أجنبيا رائدا لروسيا.
شهد مستشفى كفر الزيات العام بمحافظة الغربية في مصر واقعة مأساوية حيث اعتدى مرافق طفل مريض بالطعن بسلاح أبيض على أحد الأطباء.
على مدار التاريخ، واجه الجنود الحرمان الشديد من النوم، واضطروا لاستغلال فترات الراحة بين المعارك والخنادق والخيام وناقلات القوات للحصول على قسط من الراحة كلما أتيحت لهم الفرصة.
أكد الصحفي الأمريكي، أندرو نابوليتانو، أن الرئيس جو بايدن، مخطئ في اعتقاده بقدرته على تخويف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
أكدت مؤسسة "روس آتوم" الروسية للطاقة الذرية أن عقوبات المملكة المتحدة ضد قيادتها وضد عدد من شركات الصناعة النووية، تهدد السلامة النووية الدولية.
أفادت لجنة الطوارئ في طاجيكستان بتسجيل هزتين أرضيتين فجر اليوم الخميس، إحداهما بقوة 6.7 درجة والأخرى تصل إلى 6 درجات، تبعتهما في وقت لاحق اليوم هزة أخرى بقوة 5 درجات.
قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إن منع الدول الثالثة من إعادة توريد منتجات الاتحاد الأوروبي إلى روسيا، "لن يسهم في تعجيل النصر على موسكو".
حسم مانشستر يونايتد الإنجليزي موقعته مع ضيفه برشلونة الإسباني وتأهل إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي، بالفوز عليه 2-1 في إياب الملحق الفاصل.
أكد مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن أوروبا أصبحت عملاقا بساقين من طين بعد تخليها عن الطاقة الروسية، وإنفاقها 710 مليارات يورو لتعويض فارق الأسعار في غضون عام.
كشف الخبير الجيولوجي المصري عباس شراقي عن تطورات جديدة في سد النهضة الإثيوبي، بعد غلق بوابة السد عقب تصريف 4.5 مليار م3 من مخزون السد دون استفادة لإثيوبيا.
كشفت مصادر طبية حكومية سورية لـRT عن محاولة لنقل الطفلة شام التي أصيبت في الزلزال إلى خارج سوريا لتلقي العلاج، إلا أن السلطات التركية منعت خروج الطفلة من إدلب ورفضت علاجها.
أشارت صحيفة Dünya إلى أن ارتفاع الإيجارات في تركيا قد يتحول إلى أزمة اجتماعية لأن إجراءات الحكومة لم تتمكن من وقف ارتفاع الأسعار بعد تزايد الطلب بسبب الزلزال.
توصلت دراسة إلى أن العلاقات السيئة مع الشركاء والأصدقاء والزملاء يمكن أن تكون ضارة بالصحة مثل التدخين والسمنة.
وجدت دراسة أن الساعات الذكية قد تسبب نوبة قلبية لدى المرضى المعرضين للخطر.
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