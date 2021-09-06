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لماذا عادت طالبان إلى أفغانستان؟ مصارحة مع الأخضر الإبراهيمي

أخبار العالم

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المبعوث الأممي إلى أفغانستان والعراق وسوريا وعدد آخر من مناطق النزاعات في العالم الأخضر الإبراهيمي يتحدث عن أسباب الإخفاق في أفغانستان.

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