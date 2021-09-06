لماذا عادت طالبان إلى أفغانستان؟ مصارحة مع الأخضر الإبراهيمي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r878
المبعوث الأممي إلى أفغانستان والعراق وسوريا وعدد آخر من مناطق النزاعات في العالم الأخضر الإبراهيمي يتحدث عن أسباب الإخفاق في أفغانستان.
المبعوث الأممي إلى أفغانستان والعراق وسوريا وعدد آخر من مناطق النزاعات في العالم الأخضر الإبراهيمي يتحدث عن أسباب الإخفاق في أفغانستان.
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.